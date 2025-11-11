快訊

流感才剛脫離流行期 疾管署曝「這理由」讓下波流感疫情提前升溫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧今表示，原先預計國內下一波流感疫情，於12月中下旬才開始升溫，但最新預估是，11月底疫情就會慢慢增加，整體疫情將提早至12月上旬明顯升溫，至農曆春節前後達高峰。記者沈能元／攝影
疾管署發言人曾淑慧今表示，原先預計國內下一波流感疫情，於12月中下旬才開始升溫，但最新預估是，11月底疫情就會慢慢增加，整體疫情將提早至12月上旬明顯升溫，至農曆春節前後達高峰。記者沈能元／攝影

流感疫情才脫離流行期，衛福部疾管署即示警，鄰國流感疫情持續升溫，將影響國內疫情發展。疾管署發言人曾淑慧今表示，原預計國內下一波流感疫情，於12月中下旬才有升溫情形，但最新預估是，流感疫情將提早至12月上旬開始明顯升溫，至農曆春節前後達高峰。

曾淑慧說，預估未來三周類流感門急診就診人次，將呈緩降趨勢，研判類流感門急診就診人次將於11月底時達低點，約為8.8至9.5萬人次，11月底12月初就診人次可能開始出現緩升，並於12月上旬左右開始較明顯上升，至農曆春節前後達高峰。

流感疫情人數升溫，主因是日、韓流感疫情呈上升趨勢，中國大陸近期活動度及陽性率皆上升，主要流行型別為A型流感H3N2，北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，主要流行型別為H1N1及H3N2，隨著12月民眾出國旅遊頻繁，疫情將持續升溫。

疾管署統計，截至今年11月10日，公費流感疫苗累計接種約545萬人次，新冠疫苗約124萬人次，均高於去年同期，因疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，曾淑慧提醒，符合資格且尚未接種的民眾，盡速完成接種，及早獲得免疫保護力。至於，流感疫苗已接種500多萬劑，預計12月初就會施打完畢，經評估後若有需要時，就會進行採購。

疾管署明天起將新增提供Novavax JN.1新冠疫苗，滿12歲以上且尚未接種的公費對象可擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1任一廠牌疫苗接種，滿6個月以上至11歲的公費對象，僅可接種莫德納LP.8.1疫苗，2種疫苗均安全有效，請符合公費資格民眾盡速接種。

曾淑慧提醒，流感疫情升溫後，流感重症個案及健保門急診的就醫人次，均會比秋冬季節的個案數增加，提醒高風險民眾盡速接種疫苗，預防流感重症及死亡。

國內新冠疫情方面，目前處低點波動，上周新冠門急診就診計1273人次，較前一周下降10.8%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期新冠病毒陽性率呈波動下降趨勢，但歐洲、東地中海區署陽性率增加。全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近如中國大陸、香港、日本、韓國、澳大利亞仍以NB.1.8.1占比為高。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫以及時獲得治療。

流感疫苗 疫情 疾管署
