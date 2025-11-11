光復隧道北口淹水解除 台鐵鳳林-瑞穗間16時起恢復正常行駛

鳳凰颱風外圍環流與東北季風產生的共伴效應發威，東部出現豪雨，台鐵光復至萬榮間的光復隧道北口，今中午11時許出現泥流及淹水，台鐵緊急放置太空包防止淹水和土石泥流灌入隧道內。台鐵公司下午表示，目前淹水已解除，鳳林至瑞穗間自今下午4時起恢復正常行駛。

今上午11時許光復至萬榮間有泥流淹及台鐵路線，台鐵緊急放置太空包防止淹水和土石泥流灌入隧道內。

台鐵公司今下午說明，經工務單位現場監看回報，光復隧道北口上方淹水情形，經水利署完成導流工程，目前淹水情形已解除，鳳林至瑞穗間列車自今(11)日今下午4時起恢復正常行駛。

針對目前全線列車行駛概況，台鐵說明，東部幹線上行列車自439次（台東站 16:50）起、下行自428次（花蓮站 16:26）起，恢復全線正常行駛，但深澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站 10:13開）後仍預防性停駛；另今天的平溪線公路接駁暫停，其他路線列車維持正常行駛。