第二屆觀光亮點獎 阿里山林鐵獲選最佳國際推薦獎

中央社／ 嘉義縣11日電

交通部觀光署第2屆觀光亮點獎得獎名單出爐，「阿里山林業暨鐵道」獲頒「最佳國際推薦獎」，評審肯定林鐵結合百年林業文化，活化山林聚落，為台灣山林觀光重要象徵。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處發布新聞稿表示，觀光亮點獎今天頒獎，「阿里山林業暨鐵道」除獲得「最佳國際推薦獎」，還入選交通部2026至2027年「台灣觀光100亮點」。

林鐵及文資處長王昭堡表示，該處自107年成立以來，致力於整合動態的林業鐵路營運，與靜態的製材場域文資保存，串聯橫跨嘉義縣、市的沿線社區及部落等特色資源，形塑林業文化與生態旅遊軸帶，展現阿里山獨特的自然與人文價值，因而獲獎。

王昭堡說，作為台灣國際級觀光景點，阿里山林鐵積極打造全新旅遊品牌形象，從檜木列車「福森號」、生態列車「栩悅號」，再到今年正式亮相的高階款列車「森里號」，汲取百年歷史，沉澱出溫和細緻的想望。

王昭堡強調，「阿里山林業暨鐵道」更是台灣世界遺產潛力點，入選2025「紐約時報」全球52個必遊景點。阿里山林鐵承載了世代之間，人與鐵道交織出密不可分的情感，小站的歷史與變遷、火車與地景的關聯、人與土地的故事，都值得一一漫遊探索。

觀光署今天舉行第2屆觀光亮點獎頒獎典禮，從全台191個推薦亮點，選出「十大觀光亮點獎」、「最佳國際推薦獎」、「最佳國旅創新獎」及「最佳人氣獎」等32個獎項。

