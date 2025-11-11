觀光亮點獎、最新百大亮點名單出爐 uTagGo推專區找車位+抽3萬旅遊金

為宣傳各地觀光亮點特色，交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」並於今舉辦第二屆觀光亮點獎，191處推薦景點經票選後，共有29處亮點脫穎而出，同時現場也發表2026至2027年全新一輪的觀光百大亮點，盼為台灣觀光打造更具國際競爭力的未來。

此外，遠通電收與旗下子公司遠創智慧今也宣布，為響應「台灣觀光100亮點」，uTagGo App推出「台灣觀光100亮點」專區助攻國旅，提供整合式景點與停車資訊服務，並加碼推出「停車抽3萬元旅遊金」及「全年路邊停車免費」。

遠通電收指出，uTagGo App新增「觀光100亮點地圖」專區，整合交通部觀光署推薦的百大景點與周邊停車資訊，民眾可透過地圖規畫行程，系統並會在抵達景點時推播旅遊資訊，提供即時導覽與停車指引。

交通部次長林國顯表示，「觀光亮點獎」是將地方特色推向世界舞台的重要平台，盼透過該獎項讓更多人看見台灣的美。

交通部觀光署陳玉秀表示，本屆亮點獎共吸引逾113萬人次參與票選，191處推薦景點中共有29處力點脫穎而出，包含「十大觀光亮點獎」由國立故宮博物院、日月潭月牙灣、二延平步道等指標性景點榮獲；「最佳國際推薦獎」的得主包含司馬庫斯、阿里山林業暨鐵道、大港橋愛河灣等。

「最佳國旅創新獎」由淡水漁人碼頭及淡江大橋、清境農場、金湖休閒農業區等亮點獲選；「最佳人氣獎」在超過百萬人次的熱烈投票中，由金門縣政府成為本屆最大贏家，其推薦的「後浦十六藝文特區」、「習山湖公園」及「陳景蘭洋樓」3大亮點深受全台民眾喜愛。

而遠創智慧今也獲交通部觀光署頒發「智慧永續合作單位」，遠通電收總經理張永昌表示，旅遊品質與行車體驗息息相關，遠通電收近年推動ETC延伸至停車應用，此次能以企業力量參與在地觀光推廣，盼透過eTag與uTagGo無縫整合國道通行與停車服務，有效縮短旅運時間。

此外，配合政府近期普發1萬元政策，響應政府鼓勵國人支持國旅，uTagGo推出「停車抽3萬元旅遊金」活動，自即日起至明2026年5月底止，會員於全台指定熱門景點周邊合作停車場使用eTag停車滿2小時，即可參加抽獎，有機會獲得3萬元旅遊金及全年路邊停車免費等獎項。