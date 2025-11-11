快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

逾50歲乳癌康復者4成骨鬆 醫籲提升癌後生活

中央社／ 台北11日電

醫療進步，乳癌不再是絕症，但乳癌防治基金會近期公布最新調查發現，逾50歲乳癌康復者高達4成骨鬆；醫師警告，高存活不等於低死亡，呼籲資源投入癌後生活品質提升與重建。

乳癌防治基金會近日舉行2025乳癌大型病友會，匯聚全台超過300名乳癌病友、康復者與家屬，同時公布乳癌治療骨鬆、整體生活品質等調查；針對50歲以上乳癌康復者，發現約有40%檢測出骨質疏鬆或流失，顯示骨鬆風險普遍存在，最常見症狀為背痛、麻木感與骨折。

乳癌防治基金會董事長張金堅透過新聞稿提醒，隨著醫療技術進步與病友存活時間延長，「如何活得更好」成為新的關注焦點，癌後生活不僅是身體恢復健康，乳癌防治不只是醫療，更是一段重建人生的旅程，當醫病攜手、用愛同行，癌後的每天都能更踏實、更幸福。

依據國民健康署癌症登記資料顯示，每年約有萬名婦女罹患乳癌，台灣乳癌好發年齡發生高峰約在45至69歲之間，較歐美年輕約10歲；統計也顯示，早期乳癌5年平均存活率將近9成，有些乳癌第0期和第1期病人的5年存活率更接近100%，而乳癌第4期5年存活率則跌至3成6。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘則提到，今年起，公費乳房攝影篩檢補助擴大至40歲女性，截至目前已有超過104萬名婦女接受篩檢；但必須正視新挑戰，雖然台灣早期乳癌的5年存活率已超過95%，與世界先進國家並駕齊驅，但整體死亡率卻未下降，甚至微幅上升。

陳芳銘說，台灣乳房醫學會與乳癌防治基金會等共同啟動「台灣乳癌倡議行動」，目標是在2040年前每年穩定降低2.5%的乳癌死亡率，盼以「提升健康意識與篩檢成效」、「確保早期診斷與完整治療」與「落實醫療平權與癌友支持」為3大行動主軸，促進目標達成。

此外，陳芳銘表示，未來盼全國篩檢率自40%提升至60%，推動個人化風險導向的智慧篩檢，讓資源發揮最大效益；針對乳癌治療，呼籲健保給付下一步應以「論質計酬」等指標，確保8成以上早期患者獲得最適切治療，建置「台灣乳癌儀表板」，以智慧醫療與大數據提供身心整合支持服務。

乳癌 篩檢 死亡率
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

乳癌防治逾40年 林水龍獲衛福部首屆醫療貢獻獎

41歲女星罹0期乳癌 怕復發忍痛選「乳房全摘」那1％還是發生了

荷爾蒙陽性乳癌新藥納健保 數百轉移性癌友受惠

別再說「癌症是家族基因病」真正遺傳癌症不到10% 只有兩種癌例外

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！ 這10縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天9縣市風力達停班課標準。但是否停班停課，...

嘉義納入陸警範圍 鳳凰颱風最新動態曝光

輕度颱風鳳凰持續接近，根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今下午5時30分中心位置在鵝鑾鼻西南方約300公里處，以每小時11...

病患訴差點沒命！國軍高雄總醫院遭控醫療疏失 衛生局：調解尚無共識

國軍高雄總醫院遭控醫療疏失，一名病患說，數月前進行子宮肌瘤切除手術，術後腹腔大量出血，歷經休克、嚴重貧血等，撿回一命；高...

超慢跑調養氣血…中醫主張「勞逸適度」 配合2穴位睡得更好

源自日本的超慢跑，是一種比快走還慢的低強度有氧運動，重點在「頻率快、步伐小」，適合所有年齡層。中醫師李崇銘表示，超慢跑有...

AI建設無所不在 豬農也可「豬事問AI」讓養豬更效率

AI建設無所不在，從醫療、教育甚至農業科技都已全方面導入。農業科技研究院組長洪郁婷開發「豬事問AI」系統，讓農民透過簡單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。