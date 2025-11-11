逾50歲乳癌康復者4成骨鬆 醫籲提升癌後生活

醫療進步，乳癌不再是絕症，但乳癌防治基金會近期公布最新調查發現，逾50歲乳癌康復者高達4成骨鬆；醫師警告，高存活不等於低死亡，呼籲資源投入癌後生活品質提升與重建。

乳癌防治基金會近日舉行2025乳癌大型病友會，匯聚全台超過300名乳癌病友、康復者與家屬，同時公布乳癌治療骨鬆、整體生活品質等調查；針對50歲以上乳癌康復者，發現約有40%檢測出骨質疏鬆或流失，顯示骨鬆風險普遍存在，最常見症狀為背痛、麻木感與骨折。

乳癌防治基金會董事長張金堅透過新聞稿提醒，隨著醫療技術進步與病友存活時間延長，「如何活得更好」成為新的關注焦點，癌後生活不僅是身體恢復健康，乳癌防治不只是醫療，更是一段重建人生的旅程，當醫病攜手、用愛同行，癌後的每天都能更踏實、更幸福。

依據國民健康署癌症登記資料顯示，每年約有萬名婦女罹患乳癌，台灣乳癌好發年齡發生高峰約在45至69歲之間，較歐美年輕約10歲；統計也顯示，早期乳癌5年平均存活率將近9成，有些乳癌第0期和第1期病人的5年存活率更接近100%，而乳癌第4期5年存活率則跌至3成6。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘則提到，今年起，公費乳房攝影篩檢補助擴大至40歲女性，截至目前已有超過104萬名婦女接受篩檢；但必須正視新挑戰，雖然台灣早期乳癌的5年存活率已超過95%，與世界先進國家並駕齊驅，但整體死亡率卻未下降，甚至微幅上升。

陳芳銘說，台灣乳房醫學會與乳癌防治基金會等共同啟動「台灣乳癌倡議行動」，目標是在2040年前每年穩定降低2.5%的乳癌死亡率，盼以「提升健康意識與篩檢成效」、「確保早期診斷與完整治療」與「落實醫療平權與癌友支持」為3大行動主軸，促進目標達成。

此外，陳芳銘表示，未來盼全國篩檢率自40%提升至60%，推動個人化風險導向的智慧篩檢，讓資源發揮最大效益；針對乳癌治療，呼籲健保給付下一步應以「論質計酬」等指標，確保8成以上早期患者獲得最適切治療，建置「台灣乳癌儀表板」，以智慧醫療與大數據提供身心整合支持服務。