非洲豬瘟爆發…共同蒸煮廚餘示範場停擺 業者：損失慘重情何以堪

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
全順牧場日前花費巨資增購訂製的大型廚餘飼料桶，還來不及安裝，恐變成閒置的廢鐵桶。記者吳傑沐／攝影
全順牧場日前花費巨資增購訂製的大型廚餘飼料桶，還來不及安裝，恐變成閒置的廢鐵桶。記者吳傑沐／攝影

全台廚餘餵豬的共同蒸煮示範場何去何從？位在苗栗縣的全順牧場負責人劉嘉順感嘆，中央當初在輔導推廣廚餘共同蒸煮，沒考量到疫情爆發時，業者該如何應變及止損，還一口答應可以繼續運作，結果現在爆發非洲豬瘟，連共同蒸煮也全面禁止，導致他們鉅額投資將付諸流水。

劉嘉順說，因為他本身投資共同蒸煮設備，也是全台示範場，示範的階段就是把廚餘落實安全管控，在防疫安全的模式下，讓廚餘飼料化，這是農業部、環境部所推的共同蒸煮趨勢，但現在說廚餘就是最大禍首，要把它消滅掉，廚餘餵豬的循環經濟零廢棄政策也將走入歷史。

這一次會形成防疫破口，很明顯的就是有人沒落實蒸煮規範。其實只要把它集中管理，高溫蒸煮之下，廚餘就是安全的東西，可以拿來做一個很好的一個替代原料，也是很好的循環經濟零廢棄概念，但廚餘污名化了之後，又把問題拋到掩埋場那邊去。

以台灣現在所有的這些的堆肥場、生質能源場，根本也負荷不了所有的民生廚餘。 以數量來說，現在所有的配套都沒有辦法完全去消化全台的廚餘，應該是要著重如何讓廚餘更安全，再利用才對，就像農業部前主委陳吉仲講的，把它飼料化。

而飼料化是要有人出來做，全順是苗栗縣第一家共同蒸煮場，也是全台至目前為止唯一合法的廚餘共同蒸煮興辦事業場，當初他們也是到日本參訪其液態飼料工廠，引進技術來興建運營，結果苗栗縣也同樣的把廚餘禁用。

「第一個做示範的，結果卻成為海嘯第一排，損失慘重！」劉嘉順說，後面又花費巨資特別訂製的大型廚餘飼料桶，還來不及安裝，恐變成閒置的廢鐵桶，叫他情何以堪。

他感嘆，年輕人有心要創業，他要把廚餘再利用起來，卻得不到地方政府的認可，且投入了那麼大的成本，不但付諸流水，也已看不到這項產業的未來前景。

以全順牧場來說，現在就是全部改用飼料替代，用人工的方式去餵飼料，飼養的流程突然變動，也產生其他問題。因禁運15天，豬場是採批次化產能，原本的三周批次被打亂，小豬、生豬、肉豬的豬欄空間就會有管理的困擾，不僅會增加人力，部分豬欄的豬隻密度增加下，避免不了打鬥，這都會造成損失。

另外，全面禁止之下，廚餘不能利用，原本配合收來的廚餘，只能載去焚燒。焚化爐的進場單價原本一噸1600元，現在一噸是3200元，增加的費用最終可能也會轉嫁到消費者身上，以後民眾去餐廳吃東西，若沒吃乾淨，可能要酌收廚餘的處理費，你不付這個的費用，就要把它打包帶回家吃。

原本是有心要來做永續經營，也為了這個產業的進步，配合國家政策才投入的，結果政府一道命令下來全部停擺，損失不講，未來的方向怎麼走，他們怎麼樣來配合，如何才能達到雙贏，才是真正需要深思的。

對於業者的困境，何時能開放廚餘餵豬，苗栗縣政府農業處仍未鬆口，但環保局則提出「外運」解套方式，未來共同蒸煮的廚餘，仍可外運至允許餵豬的外縣市使用。

全順牧場的共同蒸煮示場設備目前停轉當中，何時能重啟運營仍是未知數。記者吳傑沐／攝影
全順牧場的共同蒸煮示場設備目前停轉當中，何時能重啟運營仍是未知數。記者吳傑沐／攝影
劉嘉順說，他們是第一個做示範的，結果卻成為海嘯第一排，損失慘重！叫人情何以堪。記者吳傑沐／攝影
劉嘉順說，他們是第一個做示範的，結果卻成為海嘯第一排，損失慘重！叫人情何以堪。記者吳傑沐／攝影

廚餘 非洲豬瘟 飼料
