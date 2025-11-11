鳳凰颱風最新風雨預測出爐！ 這10縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天10縣市風力達停班課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

風力方面，明天上午6時至中午12時達標縣市，有台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮，以及連江縣、澎湖縣。

至於雨量方面，到明天下午4時，台東縣山區達標。