嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！ 這10縣市明天停班課達標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
根據中央氣象署最新風雨預測，明天10縣市風力達停班課標準。圖／聯合報系資料照
中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天10縣市風力達停班課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

風力方面，明天上午6時至中午12時達標縣市，有台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮，以及連江縣、澎湖縣。

至於雨量方面，到明天下午4時，台東縣山區達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

輕度颱風鳳凰下午14時在鵝鑾鼻的西南方約320公里處。圖／擷取自中央氣象署網站
鳳凰颱風
