柏林愛樂來台展演 首度舉辦「並肩彩排」傳遞經驗

中央社／ 台北11日電

古典天團柏林愛樂管弦樂團今天起將展開3場音樂會、戶外實況轉播等音樂盛宴，這次樂團也將首度帶來在柏林愛樂廳舉辦的「並肩彩排」，將演奏經驗傳遞給台灣音樂學子。

由首席指揮佩特連科（KirillﾠPetrenko）領軍，柏林愛樂6度訪台，柏林愛樂總經理齊茨施曼（AndreaZietzschmann）表示，這次是首度與首席指揮佩特連科一起演出，這次亞洲巡迴總共12場，帶來了德奧經典以及二十世紀音樂等兩套曲目，展現樂團頂尖的獨奏能力。

她也感謝台積電、台灣賓士、勇源基金會、玉山銀行、遠東集團徐元智紀念基金會和台北市文化局等所有贊助，讓演出順利進行，「柏林愛樂會積極持續與社會產生連結，也希望天氣可以放晴，讓戶外轉播得以順利進行。」

柏林愛樂董事會代表、也是中提琴家屈斯納（Walter Küssner）表示，2005年他首次來台時印象最深刻就是台灣觀眾的熱情，特別是許多年輕樂迷參與，盛況仍難忘懷，「這是對樂團最重要的支持，讓我們可以將感動傳遞給下一代。」

屈斯納表示，這次樂團希望讓台灣觀眾聽見不同指揮的風格與火花，希望鼓勵大家不該害怕現代音樂。

柏林愛樂媒體委員會代表暨數位音樂廳創辦負責人，也是樂團大提琴首席曼寧格（ Olaf Maninger）表示，「2005年在台灣3萬人的戶外轉播廣場上所感受到的熱情，催生數位音樂廳這個構想，讓我們決定將古典音樂數位化，觸及全世界觀眾，至今數位音樂廳現已成為世界上最成功的古典串流平台之一。」

柏林愛樂這次特別將樂團在柏林愛樂廳舉辦的「並肩彩排」（大師班）首次帶來台北，希望將柏林愛樂世界最高水準的演奏經驗與教學理念，傳遞給台灣新世代的音樂學子。

柏林愛樂訪台20週年壓軸之夜，11月13日音樂會將透過「柏林愛樂數位音樂廳」（Digital Concert Hall,DCH）全球同步直播，並於兩廳院藝文廣場舉行戶外轉播，邀請市民在星空下共賞「王者之聲」。

