登革熱單週增4本土 高雄鳳山、屏東萬丹3例研判群聚

衛福部疾管署今天表示，上週共新增本土4例登革熱，其中新北汐止個案經流行病學調查推估社區有隱藏感染源；高雄鳳山1例、屏東萬丹2例有共同活動史，初步研判為群聚。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報公布，上週共新增4例本土登革熱病例，分別為新北市汐止區、高雄市鳳山區各1例及屏東縣萬丹鄉2例。

曾淑慧表示，新北市個案為60多歲女性，先前已對外公布，其感染登革病毒第1型；經基因定序結果，與今年台北市內湖區1例越南境外移入個案相似度高達99.8%，但2案間住家距離遠，且越南移入個案於可傳染期間，與新北個案無相同活動史，因此推估社區中可能有隱藏性感染源；此案將監測至11月29日。

高雄市個案為30多歲男性，屏東縣個案為50多歲及20多歲女性。防疫醫師林詠青說明，3個案都有38度到40度高燒、頭痛、骨關節疼痛與肌肉痠痛等典型症狀。不過因正值秋冬上呼吸道感染浩發季節，3名個案在都是第2次就醫時才經NS1快篩檢驗陽性確診。

林詠青說，蚊子叮咬登革熱患者後，病毒會在蚊子體內繁殖8到12天，叮咬下一個人後，也要3到14天才會發病；不過這3名發病時間分別是3日、6日、7日，相隔時間短，因此研判不是一個傳一個，而是同時受到感染；加上3人都有屏東縣萬丹鄉元泰街市場及市場周邊活動史，初步研判為群聚感染。

曾淑慧指出，目前高雄鳳山個案與屏東萬丹第1例，都已檢驗出為第2型登革熱，萬丹第2例仍在檢驗中，將進一步做基因定序，釐清3案關聯。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，3名個案接觸者目前均無疑似症狀且檢驗均為陰性，衛生單位已安排個案活動地擴大疫情調查及孳生源查核、戶內外化學防治等防治工作，同時加強元泰街市場攤商衛教宣導及健康監測。因本週有颱風降雨，評估社區疫情傳播風險上升。

其他國內本土疫情，疾管署指出，台南市第3型登革熱群聚，近期未再新增個案，預計監測至11月24日，與上述4例個案無流病關聯性。餘高雄市楠梓區本土個案及桃園市、台北市及宜蘭縣疫情均已監測期滿。