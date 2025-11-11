15種腸道微生物 恐引發心血管疾病

除了遺傳和生活方式，心臟病的成因也來自腸道！首爾醫學研究指出，人體腸道微生物有15種與冠狀動脈疾病相關的細菌，並包含與心血管疾病聯繫起來的生物學途徑。未來，研究團隊會將微生物訊號與遺傳代謝數據進行整合，並轉化為預防心血管疾病的工具策略。

微生物引發心臟病

《SciTechDaily》報導，心血管疾病目前仍是全球首要死因，導致每年約有2000萬人死亡，儘管家族遺傳和生活方式都有可能造成心血管疾病，但越來越多的證據表明，人體腸道微生物也可能發揮重要作用。

對此，首爾成均館大學基因組學家金漢娜領導研究團隊，針對14名冠狀動脈疾病患者的糞便樣本進行分析，並將其與28名健康個體的樣本進行比較，以探討特定腸道微生物與冠狀動脈疾病之間的關聯。

結果顯示，研究人員發現15種與冠狀動脈疾病相關的細菌，以及可能將腸道微生物與心血管疾病聯繫起來的生物學途徑。金漢娜表示，這項研究不只識別細菌生活的位置，更進一步揭示它們在心臟—腸道連接中實際發揮的作用。

有益菌株轉變有害

《美國微生物協會》指出，基因組水平分析表明，某些有益菌株可能會轉變為有害菌株，像是粘液嗜酸阿克曼菌 (Akkermansia muciniphila) 和普氏梭菌 (F. prausnitzii)，兩者通常被認為對人體健康有益，但其功能會因健康腸道或病變腸道而有所不同，甚至擁有雙重性質。

未來，研究團隊會將微生物訊號與遺傳代謝數據進行整合，以更精確繪製出因果關係圖，而最終目標是設計精準干預措施，將微生物資訊轉化為預防心血管疾病的工具策略。

