流感死亡上周新增7人！40歲女同染流感、黴漿菌 發病一周死亡

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青(右)說，上周流感死亡個案達到7人，其中部分個案為年輕族群，包括一名中部40多歲女性，其有癌症病史，尚未接種本季流感疫苗，10月下旬出現發燒、咳嗽，檢驗為感染A型流感及肺炎黴漿菌，最後於發病一周，不幸病逝，死因為流感併發肺炎及呼吸衰竭。記者沈能元／攝影
流感季已脫離流行期，但重症死亡個案仍持續增加。衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診人次計10萬1100人次，較前一周10萬9289人次，下降7.5%，急診就診病例百分比為10.0%，連續兩周低於流行閾值，研判脫離流行期。但上周仍新增38例流感併發重症病例，以及7例死亡。疾管署發言人曾淑慧說，

曾淑慧說，上周新增38例流感併發重症病例，包括8例H1N1、28例H3N2、2例A未分型，以及7例死亡，含1例H1N1、5例H3N2、1例B型。本流感季累計258例重症病例，含90例H1N1、162例H3N2、2例A未分型、4例B型，及27例死亡有9例H1N1、17例H3N2、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占80%為多，97%未接種本季流感疫苗

依疾管署實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

疾管署防疫醫師林詠青說，上周流感死亡個案達到7人，其中部分個案為年輕族群，包括一名中部40多歲女性，其有癌症病史，尚未接種本季流感疫苗，10月下旬出現發燒、咳嗽，2天後轉為呼吸急促，緊急到醫院急診就醫，經檢查為高燒39度、血氧濃度偏低，經檢驗為感染A型流感及肺炎黴漿菌，經X光檢驗併發肺炎。

林詠青指出，院方隨即將患者收治加護病房，給予抗生素、流感抗病毒藥物，但住院期間肺炎持續惡化，且併發急性肺水腫、呼吸衰竭，最後於發病一周、10月底時，不幸病逝，死因為流感併發肺炎及呼吸衰竭。

另，一名中部1歲男童為感染流感重症，也於10月下旬發病，雖然已接種本季流感疫苗，但其高燒、呼吸急促、乾咳、流鼻水等症狀，均在接種疫苗後的6天出現，研判應是接種疫苗後，尚未形成抗體時遭到感染，而男童至診所看診時，醫師也發現，男童看診前2天曾接觸感染A型流感的患者，為此立即給予抗病毒藥物治療，不過，男童就醫隔天就出現呼吸衰竭。

家長驚覺有異，陪同孩子至急診就醫，檢查發現，其雙側肺部浸潤增加，且有哮喘、呼吸衰竭，經收治加護病房治療，目前症狀已有改善，經住院5天後，11初時已康復出院。林詠青建議，符合流感疫苗接種對象，特別是高風險民眾，應把握時間接種，因接種後需要時間產生抗體，希望接種時間可以早一點，以保護自己避免流感重症及死亡。

