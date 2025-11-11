快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

聽新聞
0:00 / 0:00

社區照顧關懷據點擬推2.0版 衛福部培訓120種子講師強化「孤獨預防」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署上周宣布，明年起將全面盤點國內獨居長者情況，並依照護需求分級，近期鎖定身心靈議題，完成種子講師培訓，將安排120位講師，深入全台5千餘處社區關懷照顧據點，落實「孤獨預防」。圖／本報資料照片
衛福部社家署上周宣布，明年起將全面盤點國內獨居長者情況，並依照護需求分級，近期鎖定身心靈議題，完成種子講師培訓，將安排120位講師，深入全台5千餘處社區關懷照顧據點，落實「孤獨預防」。圖／本報資料照片

高齡化趨勢，不僅獨居長者「孤獨死」情況備受討論，近期自殺死亡重回10大死因，而長者自殺死亡情況為各年齡最高，也引發重視。衛福部社家署上周宣布，明年起將全面盤點國內獨居長者情況，並依照護需求分級，近期鎖定身心靈議題，完成種子講師培訓，將安排120位講師，深入全台5千餘處社區關懷照顧據點，署長周道君說，這對消除長輩「孤寂感」，將有正向幫助。

根據衛福部死因調查報告，113年蓄意自我傷害重回國人10大死因，且長者自殺比率為全年齡層中最高，113年全國長者自殺死亡人數為4062人，其中65歲以上長者占1120人，死亡率達25.5%。據立法院議題研析報告，老人自殺原因多元，包括身體健康漸差、社會角色變動、親人過世、行動自主下降、社會福利支持減少等，都會加重負面影響。

周道君說，截至今年9月，我國布建5146處社區關懷據點，為回應高齡長者多元化需求，今年據點創新方案增加「靈性關懷與實作」，共培訓120位種子講師，未來將深入全台各地據點授課、宣講，課程內容包括提升長者心靈層面照顧，透過音樂、園藝等相關活動，帶領長者回顧人生，盼讓長者在身體健康之外，「心靈也能更穩定、平安」，同時幫助長者道謝、道歉、道別，面對人生終章。

雖不是直接達到自殺防治，但周道君表示，社區關懷據點課程，對長輩孤寂感有正面幫助，而據點服務對象未必都是獨居長者，只要參與據點活動者，不論是與親人同住，或獨自居住，都能參與相關課程，盼透過這些課程，協助長輩達到「身心靈安頓」，同時支持長輩自主自立、在地安老，這也是賴清德總統「健康台灣」政策願景之一。

衛福部政務次長呂建德表示，將推動社區關壞據點升級為「2.0」版本，種子講師角色不僅是課程引導者，更是未來於各地據點傳承寶貴授課經驗重要推手，這群種子講師是在社區推動靈性關懷的堅實力量，能夠協助長者建立正向的生命態度，勇於面對老化帶來的變化與挑戰，並提早規劃晚年生活。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

衛福部 獨居 長輩 老化 高齡化 孤獨
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

懸缺逾1年...周道君出任首位「非社政」社家署長 衛福部次長曝用人原因

防兒虐、孤獨死！社安網2.0計畫送行政院 5年編819億、增聘1528社工

德國生育率高於台灣 衛福部「西方取經」尋解

高齡化2050年將達高峰 呂建德：長照設施布建需避免淪「蚊子館」

相關新聞

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

影／台中「米奇」跳進煮粥大鐵鍋？店員遭爆超淡定 食安處要查了

有網友爆料，他到台中市北區中華路一家小吃店買廣東粥，驚見一隻老鼠直接跳進裝有稀飯的大鐵鍋裡，但店員很淡定，當下沒有處理鍋...

颱風鳳凰襲台 航班異動多

受到颱風鳳凰影響，中華航空、華信航空及立榮航空今天紛紛宣布今天晚間或明天的部分航班取消、提前或延後異動，提醒旅客搭機前要...

廚餘蒸煮監控升級 稽查人員：長者操作困難、斷訊空窗有盲點

為降低非洲豬瘟風險，環境部規畫要求全台廚餘養豬場全面加裝溫度探針及監視器，利用即時監控廚餘蒸煮過程，以取代過去人工申報。...

第二屆觀光亮點獎 武陵農場奪「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎

交通部觀光署第二屆觀光亮點獎今天在台北舉行頒獎典禮，武陵農場奪下「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。