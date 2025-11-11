社區照顧關懷據點擬推2.0版 衛福部培訓120種子講師強化「孤獨預防」

隨高齡化趨勢，不僅獨居長者「孤獨死」情況備受討論，近期自殺死亡重回10大死因，而長者自殺死亡情況為各年齡最高，也引發重視。衛福部社家署上周宣布，明年起將全面盤點國內獨居長者情況，並依照護需求分級，近期鎖定身心靈議題，完成種子講師培訓，將安排120位講師，深入全台5千餘處社區關懷照顧據點，署長周道君說，這對消除長輩「孤寂感」，將有正向幫助。

根據衛福部死因調查報告，113年蓄意自我傷害重回國人10大死因，且長者自殺比率為全年齡層中最高，113年全國長者自殺死亡人數為4062人，其中65歲以上長者占1120人，死亡率達25.5%。據立法院議題研析報告，老人自殺原因多元，包括身體健康漸差、社會角色變動、親人過世、行動自主下降、社會福利支持減少等，都會加重負面影響。

周道君說，截至今年9月，我國布建5146處社區關懷據點，為回應高齡長者多元化需求，今年據點創新方案增加「靈性關懷與實作」，共培訓120位種子講師，未來將深入全台各地據點授課、宣講，課程內容包括提升長者心靈層面照顧，透過音樂、園藝等相關活動，帶領長者回顧人生，盼讓長者在身體健康之外，「心靈也能更穩定、平安」，同時幫助長者道謝、道歉、道別，面對人生終章。

雖不是直接達到自殺防治，但周道君表示，社區關懷據點課程，對長輩孤寂感有正面幫助，而據點服務對象未必都是獨居長者，只要參與據點活動者，不論是與親人同住，或獨自居住，都能參與相關課程，盼透過這些課程，協助長輩達到「身心靈安頓」，同時支持長輩自主自立、在地安老，這也是賴清德總統「健康台灣」政策願景之一。

衛福部政務次長呂建德表示，將推動社區關壞據點升級為「2.0」版本，種子講師角色不僅是課程引導者，更是未來於各地據點傳承寶貴授課經驗重要推手，這群種子講師是在社區推動靈性關懷的堅實力量，能夠協助長者建立正向的生命態度，勇於面對老化帶來的變化與挑戰，並提早規劃晚年生活。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線