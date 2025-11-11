快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

聽新聞
0:00 / 0:00

三高慢性病死亡人數占十大死因一半 7成國人恐陷心血管危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署呼籲，三高是慢性病主要危險因子，民眾應透過定期健康檢查與健康生活習慣改善。 圖／ingimage
國健署呼籲，三高是慢性病主要危險因子，民眾應透過定期健康檢查與健康生活習慣改善。 圖／ingimage

根據衛福部「113年國人死因統計結果」，高血壓性疾病為十大死因第6名，死亡人數8928人。此外，十大死因中的心臟疾病、腦血管疾病、腎臟疾病、糖尿病也都跟高血壓有關係，這些死因人數相加起來，已經超過位居第一位的癌症。

高血壓的初期症狀不明顯，只有輕微頭痛、頭暈、肩頸僵硬等不適，等到出現劇烈頭痛、心悸、胸悶、視力模糊時，多半血壓已經偏高一陣子，且可能已對腦、心、腎造成損害。「106-109年國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，約有4至7成民眾不知道自己的三高數值異常，顯示對疾病認知不足。

沈靜芬呼籲，高血糖、高血壓、高血脂等三高為心血管與腎臟病的重要危險因子，民眾可從日常生活著手預防，如定期健康檢查、控制血糖、血壓及血脂數值、規律運動及戒菸，都能降低慢性病風險。三高盛行率隨著年齡增加而遞增，不過年輕化的趨勢顯著，應善用成人健檢掌握健康數值。

從114年開始，政府將成人免費健康檢查的年齡下修到30歲，截至今年7月已有21萬人受惠。沈靜芬指出，去年推動三高防治888計畫，透過積極篩檢、健康管理介入，以降低三高相關慢性病的威脅。另外，衛福部自推動健康醫院網絡以來，期望醫院不只是「治療疾病的場所」，更是促進民眾健康的最佳夥伴。

今年呼應「健康台灣」政策，國健署集結全國醫事機構展現預防三高慢性病之創意策略及行動，目前全台共有305家醫院加入「健康醫院網絡」打造全方位健康照護服務。國健署今天舉辦「健康促進機構成果發表會」，表揚128家醫院、診所及衛生所，在防治糖尿病、腎臟病與戒菸服務的貢獻。

為強化糖尿病及腎臟病防治，國健署除了鼓勵醫院加入健康醫院網絡外，已取得糖尿病或腎臟病健康促進機構的醫院數總計有205家，並自114年將「腎病識能衛教指導」納入30歲以上成人預防保健。戒菸方面，整體提供逾43萬人次的戒菸服務，幫助3.5萬人戒菸，短期內節省1.9億元的健保醫療支出。

腎臟病 戒菸 高血壓 心血管疾病
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「三高」恐加速腎臟損害！醫揭早期5警訊 留意可延緩惡化

慢性肺阻塞合併心血管疾病增死亡率 健保署推「P4P方案」論質計酬

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

1屍2命！台中30多歲高血壓孕婦疑泡澡陷昏迷 送醫搶救不治

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

流感死亡上周新增7人！40歲女同染流感、黴漿菌 發病一周死亡

流感季已脫離流行期，但重症、死亡個案仍持續增加。衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診人次計10萬1100人次，較前...

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！ 這10縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天9縣市風力達停班課標準。但是否停班停課，...

日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別

日本交通卡「西瓜卡」Suica，不管是實體卡或是數位Suica，儲值、支付上限為2萬日圓（約台幣4022元），讓不少人覺得去日本遊玩或購物不夠用！據外媒報導，JR東日本計畫讓行動版Suica（Mobile Suica）導入QR Code功能，將上限調升至「數十萬日圓」至30萬日圓，可以刷好刷滿；另外今日也有讓人難過的事，陪伴25年的Suica吉祥物企鵝即將「畢業」換新角色登場。

15種腸道微生物 恐引發心血管疾病

除了遺傳和生活方式，心臟病的成因也來自腸道！首爾醫學研究指出，人體腸道微生物有15種與冠狀動脈疾病相關的細菌，並包含與心血管疾病聯繫起來的生物學途徑。未來，研究團隊會將微生物訊號與遺傳代謝數據進行整合，並轉化為預防心血管疾病的工具策略。

社區照顧關懷據點擬推2.0版 衛福部培訓120種子講師強化「孤獨預防」

隨高齡化趨勢，不僅獨居長者「孤獨死」情況備受討論，近期自殺死亡重回10大死因，而長者自殺死亡情況為各年齡最高，也引發重視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。