乳癌防治逾40年 林水龍獲衛福部首屆醫療貢獻獎

中央社／ 台北11日電

乳癌是台灣女性頭號殺手，台北仁濟院附設醫院總院長林水龍投身乳癌防治40多年不輟，今天獲衛福部首屆醫療貢獻獎表揚，他不忘借版面呼籲民眾踴躍篩檢，堪稱志業典範。

乳癌高居女性癌症之首，根據衛生福利部國民健康署2022年癌症登記報告，每年新增乳癌患者約1.7萬人，2023年有2972人因乳癌死亡，相當於每天有8人死於乳癌。

林水龍有感於乳癌對台灣女性的衝擊之大，早在1983年就毅然投身這條路至今，他回想當年甚至只有超音波檢查，幾年後才引進乳房攝影，國民健康署更是到了2000年後，才在全國推動免費乳房X光攝影檢查服務。

當時令他最著急的問題之一，在於很多醫護人員對乳癌防治的概念，「竟然跟一般民眾差不多」，不少醫護沒有篩檢習慣，因此，他在擔任衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長期間，要求醫護「從自己做起」，總不能幫民眾篩檢，結果自己都沒做。

在林水龍奔走下，他率先引進全台首部專用型乳房磁振造影（MRI）設備，大幅提升早期乳癌檢出率，還為了不要讓民眾因高昂檢查費用打退堂鼓，在他任職醫院推出全台首創高危婦女乳房MRI篩檢補助計劃，就盼能更早發現、及早治療。

衛福部今天上午舉辦「第12屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮」，從所屬27家醫院共2277名醫師中，遴選出62位表現卓越、足堪楷模的醫師，今年首度增設「醫療貢獻獎」，向退而不休、持續奉獻醫療領域的醫師致敬，由林水龍與醫療財團法人好心肝基金會執行長李懋華獲得。

「這是我一生志業」，林水龍會前接受媒體聯訪時強調，他認同總統賴清德「健康台灣」政策，治療一個初期患者只要新台幣幾萬元，但到了中晚期，說不定甚至要上百萬元，預防勝於治療，健康永遠最重要。

他除了藉機宣導篩檢重要性，並向政府喊話，應比照國外透過造冊的方式來要求民眾接受篩檢，而不是像現在這樣，要不要篩檢由民眾自行決定，往往確診了都已經是中晚期；就他臨床第一線觀察，總會有一群人一直在做篩檢、另一群人永遠不做，還有一群弱勢民眾乏人問津，比方說住在安養機構、護理之家的人，這些漏洞都應該要設法補起來。

乳癌
相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

流感死亡上周新增7人！40歲女同染流感、黴漿菌 發病一周死亡

流感季已脫離流行期，但重症、死亡個案仍持續增加。衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診人次計10萬1100人次，較前...

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！ 這10縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天9縣市風力達停班課標準。但是否停班停課，...

日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別

日本交通卡「西瓜卡」Suica，不管是實體卡或是數位Suica，儲值、支付上限為2萬日圓（約台幣4022元），讓不少人覺得去日本遊玩或購物不夠用！據外媒報導，JR東日本計畫讓行動版Suica（Mobile Suica）導入QR Code功能，將上限調升至「數十萬日圓」至30萬日圓，可以刷好刷滿；另外今日也有讓人難過的事，陪伴25年的Suica吉祥物企鵝即將「畢業」換新角色登場。

15種腸道微生物 恐引發心血管疾病

除了遺傳和生活方式，心臟病的成因也來自腸道！首爾醫學研究指出，人體腸道微生物有15種與冠狀動脈疾病相關的細菌，並包含與心血管疾病聯繫起來的生物學途徑。未來，研究團隊會將微生物訊號與遺傳代謝數據進行整合，並轉化為預防心血管疾病的工具策略。

社區照顧關懷據點擬推2.0版 衛福部培訓120種子講師強化「孤獨預防」

隨高齡化趨勢，不僅獨居長者「孤獨死」情況備受討論，近期自殺死亡重回10大死因，而長者自殺死亡情況為各年齡最高，也引發重視...

