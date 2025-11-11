乳癌防治逾40年 林水龍獲衛福部首屆醫療貢獻獎

乳癌是台灣女性頭號殺手，台北仁濟院附設醫院總院長林水龍投身乳癌防治40多年不輟，今天獲衛福部首屆醫療貢獻獎表揚，他不忘借版面呼籲民眾踴躍篩檢，堪稱志業典範。

乳癌高居女性癌症之首，根據衛生福利部國民健康署2022年癌症登記報告，每年新增乳癌患者約1.7萬人，2023年有2972人因乳癌死亡，相當於每天有8人死於乳癌。

林水龍有感於乳癌對台灣女性的衝擊之大，早在1983年就毅然投身這條路至今，他回想當年甚至只有超音波檢查，幾年後才引進乳房攝影，國民健康署更是到了2000年後，才在全國推動免費乳房X光攝影檢查服務。

當時令他最著急的問題之一，在於很多醫護人員對乳癌防治的概念，「竟然跟一般民眾差不多」，不少醫護沒有篩檢習慣，因此，他在擔任衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長期間，要求醫護「從自己做起」，總不能幫民眾篩檢，結果自己都沒做。

在林水龍奔走下，他率先引進全台首部專用型乳房磁振造影（MRI）設備，大幅提升早期乳癌檢出率，還為了不要讓民眾因高昂檢查費用打退堂鼓，在他任職醫院推出全台首創高危婦女乳房MRI篩檢補助計劃，就盼能更早發現、及早治療。

衛福部今天上午舉辦「第12屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮」，從所屬27家醫院共2277名醫師中，遴選出62位表現卓越、足堪楷模的醫師，今年首度增設「醫療貢獻獎」，向退而不休、持續奉獻醫療領域的醫師致敬，由林水龍與醫療財團法人好心肝基金會執行長李懋華獲得。

「這是我一生志業」，林水龍會前接受媒體聯訪時強調，他認同總統賴清德「健康台灣」政策，治療一個初期患者只要新台幣幾萬元，但到了中晚期，說不定甚至要上百萬元，預防勝於治療，健康永遠最重要。

他除了藉機宣導篩檢重要性，並向政府喊話，應比照國外透過造冊的方式來要求民眾接受篩檢，而不是像現在這樣，要不要篩檢由民眾自行決定，往往確診了都已經是中晚期；就他臨床第一線觀察，總會有一群人一直在做篩檢、另一群人永遠不做，還有一群弱勢民眾乏人問津，比方說住在安養機構、護理之家的人，這些漏洞都應該要設法補起來。