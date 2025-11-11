台灣之光！阿里山林鐵登觀光100亮點 又獲國際推薦獎

阿里山林業鐵路再添榮耀！「阿里山林業暨鐵道」今年獲選交通部觀光署第2屆「台灣觀光100亮點」與「最佳國際推薦獎」雙獎肯定，交通部次長林國顯今天頒獎表揚，肯定阿里山林鐵結合百年林業文化、山林聚落與鐵道美學，且持續推動技術創新的永續魅力。

林鐵及文資處表示，2018年成立以來，致力於整合林鐵營運與製材文資保存，串聯橫跨嘉義縣市沿線社區與部落資源，打造兼具文化深度與生態旅遊的特色軸帶，展現阿里山獨特的自然與人文價值，讓百年林鐵持續在山林運轉，推動百年林鐵留舊創新，文化持續脈動。

處長王昭堡表示，阿里山林鐵是台灣重要國際觀光形象，近年打造全新旅遊品牌，推出檜木列車「福森號」、生態列車「栩悅號」，再到今年正式亮相的高階款列車「森里號」，結合木質美學與旅遊體驗，傳遞阿里山的溫潤底蘊與世代記憶，推動文化永續與區域共好。

交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」，全台共有52個單位參加，推薦191處景點參選評比，歷經第1階段全民網路票選，以及第2階段專家評審現地勘查，「阿里山林業暨鐵道」脫穎而出，獲得「台灣觀光100亮點」及「最佳國際推薦獎」雙獎肯定。