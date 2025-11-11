快訊

廚餘養豬採雲端監控 桃園養豬協會理事長支持：避免破口

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市轄內261場養豬場、飼養11萬頭豬，是北台灣的黑豬養殖重鎮，市府加強防疫工作。圖／桃園市動保處提供
桃園市轄內261場養豬場、飼養11萬頭豬，是北台灣的黑豬養殖重鎮，市府加強防疫工作。圖／桃園市動保處提供

非洲豬瘟疫情風暴雖暫時解除，但廚餘養豬問題仍待解決，環境部規畫在廚餘養豬場裝設「廚餘蒸煮即時監測系統」，採雲端監測管理。中華民國養豬協會副理事長、桃園市養豬協會理事長林承德表態「支持」，因為「沒路了」，台灣廚餘去化不能只靠焚化堆置，先前台中豬瘟疫情就是因未落實廚餘蒸煮，加強監測才能防堵破口。

桃園市轄內261場養豬場、飼養11萬頭豬，是北台灣的黑豬養殖重鎮。其中，261場養豬場包含98場廚餘飼養場，在非洲豬瘟疫情爆發後，全面禁止廚餘養豬，原本養豬場內廚餘須依規送至泓橋環保科技公司的處理中心統一處理，在疫情期間內順利去化。

環境部因應廚餘去化問題，規畫推出廚餘蒸煮即時監測系統，將透過AI監控，一旦豬戶運作未達攝氏90度連續一小時，會透過雲端對環境部、環境管理署、環保局、農業部，農業局以及養豬場等單位發出警報，再由地方環保局、農業局到場進一步處置。

桃園市養豬協會理事長林承德說，現在廚餘「已經淹到鼻子來了」，光靠焚化、堆肥等管道根本無法完全去化，沒靠養豬怎麼行？否則反而排擠到原本的垃圾焚化空間；環境部在今年年初就有提出雲端系統構想，當時有養豬戶稱隱私問題而不了了之，實際上觀音有養豬場有試運作3個月，目前運作並無問題。

林承德認為，桃園市轄內有生質能中心可焚化廚餘，還有泓橋環保科技公司可將廚餘轉為有機肥料，有能力處理全市廚餘，但很多縣市並無相關廚餘去化配套。因此他認同現階段執行雲端監控系統，加強管理廚餘蒸煮，「越快連線測試好就盡早上路」。

「養豬戶與政府單位應該相互合作，防堵破口。」林承德也提及，此次台中爆發非洲豬瘟疫情，就是因為沒有落實廚餘蒸煮，又加上地方政府動保單位沒有做好督導，層層缺失形成破口，也未在第一時間說出真相，引發一連串爭議，因而向社會道歉。

林承德表示，破口為何不會在桃園與新北，就是因為農業單位有監督好，尤其桃園市位於國門之都，坐擁機場與漁港，若有養豬場沒有按時間將廚餘蒸煮資料上傳，市府相關單位就會立刻致電詢問。因此重點在是否落實蒸煮、做好管控，他也期待趁此次疫情「把螺絲再鬆緊一次」，也一併做好廚餘蒸煮中心，台灣絕對守得住。

