「小手術差點要我命」女控802國軍高雄總醫院醫療疏失 院方回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
一名女子控訴在802國軍高雄總醫院接受子宮鏡切除子宮肌瘤微創手術，差點沒命。圖／翻攝畫面
一名女子控訴在802國軍高雄總醫院接受子宮鏡切除子宮肌瘤微創手術，差點沒命。圖／翻攝畫面

一名女子在802國軍高雄總醫院接受子宮鏡切除子宮肌瘤，術後因腹腔大量內出血命懸一線，剖腹搶救輸血8袋才撿回一命。她控訴，院方原稱手術微創、風險低，但術後劇烈疼痛卻被視為緊張反應，延誤診斷，導致後續併發症接連發生，身心受到巨大創傷，對院方提出的賠償金額也難以接受。

該名女子在社群媒體發文，手術前醫師告訴她，子宮鏡手術從陰道進入、沒有傷口、恢復快，是很小的手術，她被安排在早上第一台刀，原以為中午即可下床離院。

但術後不久，她感到劇烈疼痛並反覆嘔吐，疼痛強度超出預期，兩度起身上廁所都暈倒，最後只好插了導尿管，多次反映疼痛，護理人員僅回應「這麼小的手術不會這麼痛，休息一下，明天就會好」。

她回憶，止痛針無明顯效果，症狀整日未改善，直到傍晚醫師覺得異狀，為她安排超音波檢查，才發現腹腔全是血，她被緊急推入手術室，結果發現子宮遭刺穿、靜脈被劃破，大量內出血，剖腹搶救輸了8袋血，才從鬼門關撿回一命。

她說，因失血太多，陷入低血容量性休克，嚴重貧血，插管造成聲帶受損，沙啞到幾乎講不出話，緊接著肺積水、肺塌陷，修補血管引發引發雙腿靜脈栓塞及肺栓塞，必須靠藥物防止血栓，反覆抽血檢查、她頭髮一撮一撮掉落，身心都被掏空。

「我以前喜歡潛水、攝影，但現在連穿泳衣的勇氣都沒有」她說，手術造成腹部留下長長的疤，也使她失去未來自然產的可能性，術後半年每天都像在惡夢裡，常因噩夢驚醒，需依靠安眠藥入睡，生活與工作受到明顯影響。

她直言，這場醫療疏忽對身心造成的損害遠大於院方提供的賠償金額「完全無法彌補，讓我感受到缺乏誠意與同理」她表示，原本對醫療體系有高度信任，如今卻因這次事件深受打擊。

對此院方表示，正在了解中，尚未正式回應。

