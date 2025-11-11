示警鳳凰是穿心颱　賴清德視察應變中心呼籲全台嚴防強風豪雨

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
賴清德呼籲全國民眾提高警覺。記者黃子騰／攝影
輕颱鳳凰逐漸進逼，目前中心位置在鵝鑾鼻西南方約350公里處，朝台海南部接近，預計影響台灣陸地時間為今明兩天。總統賴清德今天中午至中央災害應變中心視察，並與新北市、宜蘭縣、花蓮縣視訊連線了解防颱整備狀況，並提醒做好防颱準備。

中央災害應變中心今天中午12時30分舉行鳳凰颱風第3次工作會報，總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳到場主持。會中氣象署表示截至今天上午11時止，輕度颱風鳳凰中心位於鵝鑾鼻西南方約350公里處，暴風圈半徑220公里，向北北東轉東北移動，接近台灣南部陸地。

預計強降雨區域集中於北部、東半部及南部山區。宜蘭山區有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率。今明兩天台灣沿海空曠地區及離島將陸續出現9至12級強陣風，尤其以中南部、澎湖、馬祖地區風力最強。

氣象署指出，目前新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣等5縣市共23個鄉鎮市區被列為淹水警戒區。另外坡地災害部分，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市及新北市等5個縣市山區為高風險區，須嚴防二次災害，特別是先前受0403地震及1020豪雨影響的災點。而花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流導致下游淤積及淹水，已實施交通管制及搶險作業。

消防署報告指出，截至今天上午11時30分，全國累計13人受傷，無人死亡或失蹤。一般災情共73件，以其他災情、積淹水及路樹災情為主。全國6縣市共疏散撤離3393人，共開設27處收容所，收容868人。

總統賴清德表示，現在鳳凰颱風的暴風圈已觸及台灣陸地。雖然根據氣象資料颱風中心從中南部登陸，但從昨天開始受東北季風及外圍環流影響，北海岸、大台北以及東北部的風雨都明顯增強。接下來幾天中南部也都要嚴防豪大雨的侵襲。這次鳳凰颱風的路徑是俗稱的穿心颱，勢必為全國各地帶來強風豪雨。請中央、地方政府及全體國人提高警覺，以最嚴謹的態度落實各項防颱工作。

賴清德說，請中央災害應變中心密切掌握颱風最新動態，並與地方政府維持暢通聯繫，且對於可能發生的颱風、豪雨、巨浪，除了發布災防告知、廣播訊息，更要善用媒體、社群軟體等多元管道，協助國人清楚掌握防颱應變消息。

另外針對馬太鞍溪、燕子口沿線有受災且已經發布紅色警戒的區域，以及前次丹娜絲颱風與豪大雨重創的雲嘉南等高風險區域，確實落實預防性安置，確實掌握撤離情況，保障國人安全。颱風過後也請相關單位完成馬太鞍溪河床的濬深，堤岸的加高，以及便橋的復建，讓民眾可以恢復正常的生活。

賴清德最後也提醒現在開始是颱風影響最劇烈的時間，應該避免前往山區、海邊等危險場域活動，並請民眾做好防颱準備。

內政部長劉世芳與新北市、宜蘭縣、花蓮縣視訊連線。記者黃子騰／攝影
總統賴清德、行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳出席中央災害應變中心工作會報。記者黃子騰／攝影
輕度颱風鳳凰目前位置及動態。圖／擷取自中央災害應變中心
鳳凰颱風
