今晚8時起中度磁暴達24小時 衛星導航、無線電通訊將出現短暫中斷

中央氣象署太空天氣作業辦公室下午指出，受到太陽表面活躍區(AR4274)於11月10日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，預期11月11日晚間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，預估今晚8時起地磁擾動將明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

氣象署指出，預估影響包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。至於人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。