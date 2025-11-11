懸缺逾1年...周道君出任首位「非社政」社家署長 衛福部次長曝用人原因

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
懸缺超過一年的衛福部社家署署長一職，將由代理署長周道君接任，周為法律背景，是社家署首位「非社政」首長。圖／取自社家署官網
懸缺超過一年的衛福部社家署署長一職，將由代理署長周道君接任，周為法律背景，是社家署首位「非社政」首長。圖／取自社家署官網

衛福部內部人事異動頻繁，部長石崇良上任後快速布局，11月1日公布衛政相關的國健署、食藥署副署長接任人選，分別由國健署癌症防治組長林莉茹、食藥署主任秘書蔡淑貞接任，將強化癌症預防，中央地方合作防堵食安事件，而社政方面，懸缺超過一年的社家署署長一職，將由代理署長周道君接任，周為法律背景，是社家署首位「非社政」首長，衛福部次長呂建德說，將倚重其專業，推動近期多項修法。

周道君曾任前衛生署醫事處簡任視察，衛福部前部長薛瑞元成立「長照司」，看重其法律背景，要他擔任副司長，後續曾任衛福部法規會參事、社家署副署長，並代理署長職務。周道君為中興大學法律系畢業，為社家署首位非社政首長。社家署前署長簡慧娟雖是政大法律系畢業，但公職生涯曾任移民署組長、社會司司長、兒童局局長、家防會執行秘書等職位，社會行政領域歷練完整。

呂建德說，周署長在代理首長職位期間，熟稔政策內容，了解高層規畫方向，且「使命必達」，雖不是社政出身，但衛福部在本會期，推動多項社政領域修法，包括「兒托法」、「身障權法」、「社救法」等，加上近期準備修正「兒少權法」，這些都是賴清德總統希望推動的重要法案，須仰賴周署長法律背景及寶貴見解。

在社家署業務方面，近期推動獨居長輩關懷、社區照顧關懷據點升級，以及建立兒少專責機構的法制作業。呂建德說，對於賴總統提出諸多社政政見，周署長均很能掌握，且周曾任長照司副司長，而長照使用者中，46%同時為身障者，未來在長照3.0推動上，有助強化司、署間合作，對於周署長人事，衛福部長石崇良、行政院長卓榮泰都很支持，盼藉由政策回應社會關心議題。

簡慧娟去年7月退休，她在任期尾聲面對震驚社會的托嬰兒虐案件「剴剴案」，提出增加托嬰訪視頻率等措施。她卸任後，先由社家署副署長張美美代理職位，持續強化托嬰中心兒虐防治，後續則改由周道君代理署長，並同時負責督導該署老人、兒童相關業務。張美美則專注身障者相關服務，近期提出輔具補助新制等新政。

