冬季登革熱疫情再傳疑似群聚事件 疾管署：高屏3人都去過這攤集場

時序進入冬季，國內登革熱疫情仍未趨緩。衛福部疾管署今公布，上周新增4例本土病例，其中一名是上周已發布的新北市汐止區個案，一例居住高雄市鳳山區，另二例居住屏東縣萬丹鄉，發病日介於11月3至7日，高屏的3名個案活動地具有交集，都曾赴屏東縣萬丹鄉「元泰街攤集場」，三案疑群聚感染，尚待病毒基因定序確認。

疾管署發言人曾淑慧表示，登革熱病例為新北市個案為60多歲女性，感染登革病毒第一型，經基因定序結果，與今年台北市內湖區一例越南境外移入個案相似，高達99.8%，但2案間住家距離較遠，且該越南境外移入個案於可傳染期間，未有與新北此案相同活動史，推估社區中可能有隱藏性感染源；此案預計監測至11月29日。

另，高雄市個案為30多歲男性，屏東縣個案為50多歲及20多歲女性，其中高雄及屏東50多歲個案均感染登革病毒第二型，另一例檢驗中；衛生單位疫調發現，3名個案潛伏期均有萬丹鄉元泰街市場及市場周邊活動史，具地緣相關性，但3案關聯性仍待進一步釐清。

曾淑慧說，3名個案接觸者目前均無疑似症狀，且檢驗均為陰性，衛生單位已安排於個案活動地擴大疫情調查，以及孳生源查核、戶內外化學防治等防治工作。同時，加強元泰街市場攤商衛教宣導及健康監測，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，落實孳生源清除及防蚊措施，出現疑似症狀請盡速就醫。

今年累計29例本土病例，高雄市14例，含鼓山區10例、三民區二例、楠梓區一例、鳳山區一例，桃園市七例，含桃園區五例、龜山區二例，台南市三例含南區、北區、安平區，屏東縣萬丹鄉2例、新北市汐止區一例、台北市一例士林區、宜蘭縣羅東鎮一例。

至於，其他國內本土疫情，台南市第三型登革熱群聚，近期未新增個案，預計監測至11月24日，與上述4例個案無流病關聯性。高雄市楠梓區本土個案及桃園市、台北市及宜蘭縣疫情均已監測期滿。

依疾管署統計，今年截至11月10日累計29例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市14例、桃園市七例、台南市三例、屏東縣二例、宜蘭縣、台北市及新北市各一例，無重症及死亡病例；另累計223例境外移入病例，為近6年同期第三高，多自東南亞國家移入占89%，以印尼61例為多，其次為越南56例、菲律賓29例及泰國23例。

全球登革熱疫情持續，今年迄今累計443萬餘例病例，主要分布於美洲，以巴西、墨西哥及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家中國大陸、孟加拉、越南、馬來西亞及寮國近期疫情上升。另，孟加拉、越南及柬埔寨等國今年病例數高於去年同期。

疾管署提醒，目前白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且受鳳凰颱風影響，各地降雨增加，利於病媒蚊孳生及傳播，請民眾做好防颱措施，風雨過後主動巡視家戶內外環境，清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。

戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。