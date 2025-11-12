米蟲再見！日本稻農親授低成本存米秘訣：只需要一個寶特瓶

根據日媒「LIMO」報導，一名稻農@sadaimo_tare在X平台上分享自家保存稻米的方式，這則貼文截至目前已累積超過300萬次瀏覽。這名用戶表示：「我是一名稻農，每次有人討論這話題，我都會推薦一個方式：把米裝進寶特瓶後放進冰箱保存。當然儘快吃完才是最好的辦法啦。」許多網友留言大讚「這方法便宜又實用」、「真是絕妙生活小撇步」！

這位稻農引用農林水產省官網中的消費者提問「未開封的米竟長出米蟲」一文，分享自己的防蟲保存法。一般建議稻米要避開高溫潮濕環境，並放入密封容器中保存，而寶特瓶不僅能完美密封，也因體積瘦長、方便收進冰箱空隙中，是低成本又有效的選擇。貼文引發大量回響，留言區出現許多實際體驗者：「我去年第一次這樣做，就完全沒長蟲」、「以後我也要試試看」。

該名稻農表示，其實他常看到消費者在社群上抱怨「米有蟲」，卻把責任歸咎於農家或販售商，「但好好保存管理食材，本來就是消費者自己的責任。」他說，雖然寶特瓶冷藏法不是唯一的最佳方案，市面上也有販售許多分裝的容器或袋子，但「對一般家庭來說，這是最簡單又有效的方式，希望能讓更多人知道」。

此外，他提醒若要使用寶特瓶保存米，最好選擇裝「水」的瓶子，避免使用飲料瓶，以免留下的飲料氣味滲入米中。