颱風鳳凰襲台 航班異動多

受到颱風鳳凰影響，中華航空、華信航空及立榮航空今天紛紛宣布今天晚間或明天的部分航班取消、提前或延後異動，提醒旅客搭機前要留意航班資訊。

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天上午12時的中心位置在北緯20.2度，東經118.1度，即在鵝鑾鼻的西南方約340公里之處，以每小時11轉14公里速度，向北北東轉東北進行。

鳳凰也影響空中交通，華信航空表示，今天晚間台中往返澎湖AE793、AE794、台北往返澎湖AE377、AE378、台北往返台東 AE395、AE396、台北往返金門 AE1279、AE1280、高雄往返花蓮AE7931、AE 7932、澎湖飛往高雄 AE346等航班取消。

華信航空表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾，多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。

立榮航空指出，今天國內線台東航線及馬祖航線全日取消。台北往返金門航線B7-8835、B7-8836、台北往返澎湖航線B7-8619、B7-8620、台中往返金門航線B7-8965、B7-8966、台中往返澎湖航線B7-9151、B7-8652、嘉義往返澎湖航線B7-8661、B7-8662取消、台南往返澎湖航線B7-8683、B7-8682、高雄往返金門航線：B7-8927、B7-8928、高雄往返澎湖航線：B7-8707、B7-8712、B7-8715、B7-8716等都取消。

立榮航空說，B7-8618澎湖-台北則將提前出發，其餘航班正常飛航。立榮航空將視天候狀況機動調整航班，提醒旅客於搭機前留意最新航班資訊，可利用航班動態查詢。

中華航空指出，明天CI126/CI127 高雄往返東京成田、CI839/CI840 高雄往返曼谷、CI176/CI177 高雄往返大阪、CI132/CI133 高雄往返沖繩、CI933/CI934 、CI935/CI936 高雄往返香港、CI903、CI919 台北飛往香港及CI602、CI916 香港飛往台北航班取消。

華航說，明天CI593 高雄飛往重慶航班將提前，CI594 重慶飛往高雄、CI712 馬尼拉飛往高雄、CI199熊本飛往高雄、CI165 仁川飛往高雄、CI167 大阪飛往高雄、CI103 東京成田飛往高雄航班延後。

華航指出，將視颱風路徑變化更新航班資訊，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。