影／台中「米奇」跳進煮粥大鐵鍋？店員遭爆超淡定 食安處要查了
有網友爆料，他到台中市北區中華路一家小吃店買廣東粥，驚見一隻老鼠直接跳進裝有稀飯的大鐵鍋裡，但店員很淡定，當下沒有處理鍋子，PO文一出引熱議，還有網友酸「這難道就是美味的關鍵嗎？」食安處表示，已錄案稽查、依法查處。
有網友爆料並附上圖片表示，他昨天下午4時許，到台中北區中華路二段的小吃店買廣東粥，驚見一隻老鼠直接跳進裝有稀飯的大鐵鍋裡，但店員當下很淡定，沒有馬上處理鍋子。
網友事後將影片po上網，要大家注意食安問題。只見網友PO圖中，的確有一隻老鼠跳進大鐵鍋。PO文一出，引熱議，還有網友酸「這難道就是美味的關鍵嗎？」
店家表示，因為鄰近中華路夜市，平時都有清潔消毒，也有設置捕鼠籠，店裡SOP如果遇到這種情況，通常都會報廢食材。推測可能是當天店員沒注意，已加強員工訓練，並加強環境清潔與整理改善，避免類似狀況發生。
食安處祕書蔡文哲說明，針對網友反映北區某店家疑有老鼠掉入鍋內一事，食安處立即錄案，並派員前往稽查。若查獲店家未符合食品良好衛生規範準則，將責令業者限期改善；複查若仍不合格，將依食安法，最高可罰2億元。
食安處提醒，餐飲業者應落實環境清潔與病媒防治措施，確保食品製作與販售過程之衛生安全，維護消費者健康權益。民眾如發現店家衛生疑慮情事，可檢具照片、影片或收據等相關事證，透過「台中市政府陳情整合平台」檢舉，食安處將錄案並盡速依法辦理。
