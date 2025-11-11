新北烏來偏鄉村民大出血 巡迴醫山中救援搶命

新北市新店耕莘醫院偏鄉醫療團隊昨天獲報，烏來區有村民遭玻璃割傷動脈大出血，因地點距醫院35公里，巡迴醫療醫師現場緊急加壓控制出血，待救護車抵達後送醫，幸無生命危險。

天主教耕莘醫院今天發布新聞，烏來偏鄉醫療團隊昨天前往烏來區大羅蘭地區進行巡迴醫療服務時，臨時獲報有村民不慎遭玻璃割傷，傷口深入手肘動脈，出血不止。

因事發地點約距醫院35公里遠，救護車上山需一段時間，現場醫療人員立即就地施以加壓止血與緊急處置，成功控制出血並穩定傷患狀況，待救護車抵達後順利轉送新店耕莘醫院，所幸經外科手術後，沒有生命危險。

耕莘醫院家庭醫學科醫師伍啟邦表示，現場由醫療團隊護理師協助執行止血包紮作業，並由隨行醫師評估病情與回報消防單位。當時氣溫低、環境受限，仍能在有限的醫療器材下維持傷患生命徵象，展現團隊臨危不亂的專業應變能力。

伍啟邦指出，動脈是人體主要輸送血液的管道，一旦受損出血量極大，可能在短短數分鐘內導致休克甚至死亡。偏遠地區若缺乏即時醫療協助，死亡風險極高，因此第一時間的止血與壓迫是救命關鍵。同行的實習醫學生說，這次上山見習成為一場震撼教育，親眼見證偏鄉醫療資源不足時，醫護人員如何憑經驗與臨場判斷守護生命。

耕莘醫院民國89年起承接「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，迄今深耕偏鄉醫療服務長達25年，秉持「病人在哪裡，醫療就到哪裡」的使命，持續在烏來、福山、信賢等地區提供定期巡診、慢性病管理、長者關懷及急症轉診等服務。