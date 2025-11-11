廚餘蒸煮監控升級 稽查人員：長者操作困難、斷訊空窗有盲點

為降低非洲豬瘟風險，環境部規畫要求全台廚餘養豬場全面加裝溫度探針及監視器，利用即時監控廚餘蒸煮過程，以取代過去人工申報。今天在台中舉行說明會，地方稽查人員認為，新系統可補足過往人力稽查的困難，但偏遠場址、長者管理與訊號不穩等問題仍是挑戰。

環境管理署表示，未來監控系統若發現豬場運作未達攝氏90度連續一小時，會自動透過雲端發出警報，通知環境部、環境管理署、地方環保局、農業部與農業局等單位，由地方單位到場確認。具體執行細節及罰則，目前仍在研議修訂中。

彰化縣為養豬大縣，共有560處養豬場，其中33處仍以廚餘飼養。彰化縣府環保局指出，新系統可隨時連線、事後追蹤回放，有助於稽查紀錄完整，若系統臨時失效或無影像，環保局規定須在兩天內派員到場查驗，有助降低非洲豬瘟風險。

稽查人員表示，多數養豬業者年紀偏大，過去上傳照片就曾有困難，現在若使用新監控設備，需不斷電系統，遇到設備故障或訊號異常時，場主未必能立即排除，廚餘處理過程可能無法掌握。若政策從嚴開罰，豬場經營者可能面臨額外壓力。