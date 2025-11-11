快訊

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘蒸煮監控升級 稽查人員：長者操作困難、斷訊空窗有盲點

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
環境管理署今召開養豬廚餘蒸煮監視系統說明會，吸引中部養豬戶到場參與，並表達心聲。記者趙容萱／攝影
環境管理署今召開養豬廚餘蒸煮監視系統說明會，吸引中部養豬戶到場參與，並表達心聲。記者趙容萱／攝影

為降低非洲豬瘟風險，環境部規畫要求全台廚餘養豬場全面加裝溫度探針及監視器，利用即時監控廚餘蒸煮過程，以取代過去人工申報。今天在台中舉行說明會，地方稽查人員認為，新系統可補足過往人力稽查的困難，但偏遠場址、長者管理與訊號不穩等問題仍是挑戰。

環境管理署表示，未來監控系統若發現豬場運作未達攝氏90度連續一小時，會自動透過雲端發出警報，通知環境部、環境管理署、地方環保局、農業部與農業局等單位，由地方單位到場確認。具體執行細節及罰則，目前仍在研議修訂中。

彰化縣為養豬大縣，共有560處養豬場，其中33處仍以廚餘飼養。彰化縣府環保局指出，新系統可隨時連線、事後追蹤回放，有助於稽查紀錄完整，若系統臨時失效或無影像，環保局規定須在兩天內派員到場查驗，有助降低非洲豬瘟風險。

稽查人員表示，多數養豬業者年紀偏大，過去上傳照片就曾有困難，現在若使用新監控設備，需不斷電系統，遇到設備故障或訊號異常時，場主未必能立即排除，廚餘處理過程可能無法掌握。若政策從嚴開罰，豬場經營者可能面臨額外壓力。

非洲豬瘟 廚餘
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

建置廚餘蒸煮系統 彰化養豬協會批方向錯誤：動物性廚餘不該再養豬

影／養豬不是為了去化廚餘 中南部豬農齊聚呼籲禁廚餘養豬

嘉義縣禁用廚餘養豬 黑水虻去化廚餘量將增至每日6公噸

廚餘成非洲豬瘟破口 專家：應參考日本事業廚餘飼料化

相關新聞

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

今晚8時起中度磁暴達24小時 衛星導航、無線電通訊將出現短暫中斷

中央氣象署太空天氣作業辦公室下午指出，受到太陽表面活躍區(AR4274)於11月10日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME...

影／台中「米奇」跳進煮粥大鐵鍋？店員遭爆超淡定 食安處要查了

有網友爆料，他到台中市北區中華路一家小吃店買廣東粥，驚見一隻老鼠直接跳進裝有稀飯的大鐵鍋裡，但店員很淡定，當下沒有處理鍋...

鳳凰颱風漸轉東北 氣象署：持續減弱且暴風圈縮小

中央氣象署指出，輕度颱風鳳凰下午14時在鵝鑾鼻的西南方約320公里之處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行。...

廚餘養豬採雲端監控 桃園養豬協會理事長支持：避免破口

非洲豬瘟疫情風暴雖暫時解除，但廚餘養豬問題仍待解決，環境部規畫在廚餘養豬場裝設「廚餘蒸煮即時監測系統」，採雲端監測管理。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。