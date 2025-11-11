快訊

第二屆觀光亮點獎 武陵農場奪「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場今天在交通部觀光署第二屆觀光亮點獎頒獎典禮中，奪「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎，由副場長常方麒代表領獎。圖／武陵農場提供
武陵農場今天在交通部觀光署第二屆觀光亮點獎頒獎典禮中，奪「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎，由副場長常方麒代表領獎。圖／武陵農場提供

交通部觀光署第二屆觀光亮點獎今天在台北舉行頒獎典禮，武陵農場奪下「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎項。

觀光署今天在台北遠東香格里拉舉行頒獎典禮，武陵農場由副場長常方麒代表出席，該場榮獲「十大亮點獎」、「最佳人氣獎」及「台灣觀光100亮點」等多項獎。交通部次長林國顯親頒最高榮譽「十大亮點獎」，觀光署署長陳玉秀頒發「最佳人氣獎」，肯定武陵在生態旅遊與永續經營的長期努力。

武陵農場表示，該場長年致力於高山觀光、生態教育與環境永續推動，展現兼具自然保育與人文關懷的觀光典範。農場並與雪霸國家公園、林業及自然保育署及企業團體武陵富野渡假村建立長期夥伴關係，透過跨域合作推動環境保護、生態導覽及文化推廣，形塑具深度與韌性的永續旅遊模式。

武陵農場今天在交通部觀光署第二屆觀光亮點獎頒獎典禮中，奪「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎，由副場長常方麒(右)代表領獎。圖／武陵農場提供
武陵農場今天在交通部觀光署第二屆觀光亮點獎頒獎典禮中，奪「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎，由副場長常方麒(右)代表領獎。圖／武陵農場提供

