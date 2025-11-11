第二屆觀光亮點獎 武陵農場奪「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎

交通部觀光署第二屆觀光亮點獎今天在台北舉行頒獎典禮，武陵農場奪下「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎項。

觀光署今天在台北遠東香格里拉舉行頒獎典禮，武陵農場由副場長常方麒代表出席，該場榮獲「十大亮點獎」、「最佳人氣獎」及「台灣觀光100亮點」等多項獎。交通部次長林國顯親頒最高榮譽「十大亮點獎」，觀光署署長陳玉秀頒發「最佳人氣獎」，肯定武陵在生態旅遊與永續經營的長期努力。