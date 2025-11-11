聽新聞
0:00 / 0:00
第二屆觀光亮點獎 武陵農場奪「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎
交通部觀光署第二屆觀光亮點獎今天在台北舉行頒獎典禮，武陵農場奪下「十大亮點獎」及「最佳人氣獎」等獎項。
觀光署今天在台北遠東香格里拉舉行頒獎典禮，武陵農場由副場長常方麒代表出席，該場榮獲「十大亮點獎」、「最佳人氣獎」及「台灣觀光100亮點」等多項獎。交通部次長林國顯親頒最高榮譽「十大亮點獎」，觀光署署長陳玉秀頒發「最佳人氣獎」，肯定武陵在生態旅遊與永續經營的長期努力。
武陵農場表示，該場長年致力於高山觀光、生態教育與環境永續推動，展現兼具自然保育與人文關懷的觀光典範。農場並與雪霸國家公園、林業及自然保育署及企業團體武陵富野渡假村建立長期夥伴關係，透過跨域合作推動環境保護、生態導覽及文化推廣，形塑具深度與韌性的永續旅遊模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言