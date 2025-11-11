建置廚餘蒸煮系統 彰化養豬協會批方向錯誤：動物性廚餘不該再養豬

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化是養豬大縣，豬農認為家戶和事業廚餘不應再進到養豬場，因為破口風險太大。資料照／記者林宛諭攝影
非洲豬瘟禁宰令雖已解除，中央也規劃要在養豬場設廚餘蒸煮雲端監控系統，不過彰化養豬協會理事長陳筆輝說「這完全是錯誤方向」，應該是不要再讓家戶和事業廚餘進到養豬場，因為破口風險太大，絕不能再賭運氣，產業不能再經歷一次這種風險。

彰化是全台第三大養豬縣市，養豬戶有562戶，養豬頭數約76.2萬頭。

陳筆輝說，中央想在全部養豬場建置廚餘蒸煮雲端監控系統，養豬戶為了自己豬場的安全，即使要分攤建置費用也絕對會配合，但「這個政策方向基本上是錯誤的」，因為根本不應再讓家戶和餐廳等動物性廚餘進到養豬場，因為不論是廚餘來源或是運送人員及蒸煮過程風險都太大，很難管控，只要一有小破口，養豬產業立即面臨大危機。

「動物性廚餘或廢料根本不要再進養豬場。」陳筆輝說，不過若是植物性廢渣應該是可以進養豬場，像一些食品廠的麵體、蛋糕下腳料等餵豬安全性較高。政府可以在像溪州焚化爐旁就設置共同蒸煮中心，將植物性廢渣蒸煮後再給養豬場。

陳筆輝說，這一次的非洲豬瘟禁宰15天，養豬產業陷入恐懼中，消費者沒豬肉吃，餐飲業受影響，大家都很痛苦，養豬產業也不能再賭運氣，所以正確的政策很重要。

