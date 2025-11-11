快訊

每天喝水3000cc 營養師曝「驚人變化」：1個月後很有感

聯合新聞網／ 綜合報導
一名營養師分享，如果每天堅持喝3000毫升的水，一個月後會發現胃口變小、消除水腫、代謝變快、體重也慢慢下降。示意圖／Ingimage
一名營養師分享，如果每天堅持喝3000毫升的水，一個月後會發現胃口變小、消除水腫、代謝變快、體重也慢慢下降。示意圖／Ingimage

你每天都喝多少水量呢？一名營養師分享，如果每天堅持喝3000毫升的水，一個月後會發現胃口變小、消除水腫、代謝變快、體重也慢慢下降。貼文一出，引起廣大網友熱議。

「180營養師」在社群平台「Threads」表示，若每天開始喝3000毫升的水，前三天可能會頻繁跑廁所，因為身體正在調整體液平衡，持續一周後，代謝會慢慢穩定、排尿次數減少，身體能更有效利用水分。堅持一個月，就能有代謝加快、體重下降、減肥更順利的好處。

貼文一出，不少網友都表示，「你是第一個讓我好像有動力喝水的人」、「真的！當初要去做胃鏡、大腸鏡，前一天一直灌水，一天3000cc，後來連續喝十天，真的有瘦3公斤」、「每天都喝3000毫升以上，食量真的變小了，但還是一直跑廁所…煩」、「喝水有感+1」、「喝這麼多水讓水腫沒了這件事，親身經歷後覺得真不可思議」。

不過，也有人感到很困擾，「上班不能一直上廁所的人，千萬不要輕易嘗試，我就是喝水太多，憋尿憋到腎盂腎炎，直接住院去」、「上班沒辦法一直喝水跑廁所」、「原來要喝到7天！目前第二天，脫褲子到好厭世」、「頻尿到我覺得我膀胱壞掉」。

