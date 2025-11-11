影／養豬不是為了去化廚餘 中南部豬農齊聚呼籲禁廚餘養豬

台中市潭子區養豬場日前疑因廚餘蒸煮未依規定，致豬隻感染非洲豬瘟。環境部環境管理署今天上午在台中針對「養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助」事項舉辦說明會，苗栗、彰化、台中、雲林、嘉義縣市豬農到場表達堅決反對廚餘養豬立場。

彰化養豬協會理事長陳筆輝表示，今天豬農齊聚不是為了抗爭與對立，只是想表達立場，家戶及事業性產生的廚餘是很難管控的因素，強烈要求廚餘不要再進入飼料系統來養豬。陳筆輝說他了解廚餘的去化問題讓政府很頭痛，但是養豬不是為了去化廚餘，現在疾病的複雜表現上，廚餘真的是一個很大的破口，已經要重新檢討廚餘在飼料上的應用適不適合。陳筆輝強烈建議家用廚餘與事業性廚餘的問題，應該要有完善的配套措施來處理，而不是靠養豬產業來去化 ，他希望中央正視這個問題，為了養豬產業的永續經營。