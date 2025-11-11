快訊

台南男盼植牙但骨量不足 逆轉鑽針緻密骨質助如願

中央社／ 台南11日電

台南一名55歲男子左上顎後牙區缺牙多年，影響咀嚼與飲食，因齒槽骨萎縮嚴重，醫師評估後運用逆轉鑽針進行鼻竇增高術，取代傳統敲擊等方式，成功植牙恢復咀嚼功能。

奇美醫院牙醫部主治醫師劉昱菁今天在院內衛教宣導會表示，這名病患求診時希望透過植牙解決咀嚼功能困擾，但因後牙區缺牙多年，導致水平向齒槽骨萎縮合併鼻竇氣室化嚴重，垂直骨量不足，評估須同時進行植牙手術及鼻竇增高術。

劉昱菁表示，過去醫師多採「側向開窗」或齒槽頂端進入，並以「骨鑿敲擊」方式進行鼻竇增高術，導致病患頭暈不適或骨裂風險較高，而「創新骨緻密逆鑽針系統」可提高精準度與安全性，運用逆轉鑽針緻密化能力增加植體穩定性，病患術後追蹤已恢復咀嚼功能。

她說，藉由逆轉鑽針特殊刀刃設計，配合逆向旋轉與水流推力，醫師可經由齒槽頂端進行微創鼻竇增高術，鑽針在推升鼻竇膜同時，還能將骨質緻密化，隨後再以低速逆轉將骨粉推入鼻竇腔，不僅顯著減少手術創傷，提升病人舒適度，更成功解決傳統手術風險與不適。

劉昱菁表示，傳統植牙鑽針主要以削切骨質為主，反而會減少骨量，若遇骨質密度鬆軟，易導致植體初期穩定度不足而失敗，逆轉鑽針透過逆轉擠壓骨壁時產生「回彈效應」，利用骨頭纖維富含膠原蛋白與水分特性，使骨頭與植體更緊密貼合，提升初期穩定性與長期骨癒合。

她說，這項技術可讓因骨量不足而害怕植牙的病人看見希望，但逆轉鑽針不適用於過硬骨頭區域進行輔助植牙手術或鼻竇增高術，避免骨頭受壓過度，形成壓力性骨壞死，術前應由專業醫師仔細檢查與評估。

