廚餘養豬開禁？ 鍾東錦拋條件說
台中市養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，苗栗縣政府10月31日禁止廚餘養豬，縣長鍾東錦今天拋出開禁條件，強調縣府站在照顧鄉親立場，「一定要有充足安全的豬肉好吃」。
苗栗縣政府10月31日宣布，全面禁止使用廚餘養豬，因為苗栗市場的消費習慣，喜好廚餘餵養的黑毛豬，引起鄉親的關心，縣議員廖秀紅今天在縣議會定期會詢問，苗栗縣有合法的廚餘共同蒸煮場，分類、管控都做得好，卻受到疫情衝擊停擺，影響相當重大。
鍾東錦拋出廚餘養豬開禁的條件，他表示，共同蒸煮場是中央核准設立，地方沒有因此增加經費及人力管理，沒事情功勞在中央，出事卻要地方背鍋，他覺得不盡公平。
「我一定會站在鄉親的立場」！鍾東錦強調，中央做好境外防堵，地方與中央地方一條線，將來如果開放合法廚餘養豬，必須先協調監控的權責，溝通取得苗栗縣養豬協會同意。
此外，他很錯愕，如果台北市等其他肉品市場價格好時，苗栗縣肉品市場搶不到豬，將來若開禁，他認為要保證徵調足夠的豬隻供應苗栗，讓鄉親有充足安全豬肉好吃。
