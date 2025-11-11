快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

第2屆「觀光亮點獎」出爐 雪霸櫻花鉤吻鮭獲「台灣觀光100亮點」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
第2屆「觀光亮點獎」有三處國家公園登榜，展現棲地保育、環境教育、低碳旅遊及生態永續等方面執行成效深獲肯定。圖／雪霸處提供
第2屆「觀光亮點獎」有三處國家公園登榜，展現棲地保育、環境教育、低碳旅遊及生態永續等方面執行成效深獲肯定。圖／雪霸處提供

由交通部觀光署辦理的第2屆「觀光亮點獎」評選出爐，「雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心」獲2026-2027「台灣觀光100亮點」佳績；雪霸國家公園管理處今表示，此項榮譽展現國家公園在棲地保育、環境教育、低碳旅遊及生態永續等方面執行成效深獲肯定。

第2屆「觀光亮點獎」有三處國家公園登榜，其中玉山國家公園南安遊客中心及瓦拉米步道榮獲「最佳國旅創新獎」，墾丁國家公園龍磐公園及雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心也獲2026-2027「台灣觀光100亮點」佳績。

入選「台灣觀光100亮點」的雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心，是展示台灣特有瀕臨絕種國寶魚重要據點，也是武陵地區遊客必訪的熱門景點，展示館內模擬自然溪流生態，讓民眾近距離觀察國寶魚，每年吸引逾10萬人次參觀，見證台灣生態保育成果。

雪霸處表示，未來將持續推動低碳、生態與文化並行的永續旅遊模式，深化與在地社群的合作，讓全民在親近自然的同時，共同守護臺灣珍貴的山林與海洋，體驗兼具保育與休閒價值的永續旅遊。

玉山國家公園 櫻花鉤吻鮭 雪霸
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風鳳凰近逼 雪霸休園勸導山友下山

台科大郭俞麟打造新式儲能電池 低碳製程、安全性高

紐西蘭國家公園野火燒逾千公頃 增派消防飛機滅火

觀光署下修今年來台旅客預估至850萬人 國旅貴問題盼以企業旅遊帶動

相關新聞

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

建置廚餘蒸煮系統 彰化養豬協會批方向錯誤：動物性廚餘不該再養豬

非洲豬瘟禁宰令雖已解除，中央也規劃要在養豬場設廚餘蒸煮雲端監控系統，不過彰化養豬協會理事長陳筆輝說「這完全是錯誤方向」，...

廚餘養豬開禁？ 鍾東錦拋條件說

台中市養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，苗栗縣政府10月31日禁止廚餘養豬，縣長鍾東錦今天拋出開禁條件，強調縣府站在照顧鄉親立...

廚餘養豬解套？環境部開監視器補助說明會 豬農怒：蒸煮無用堅決反對

非洲豬瘟全台禁宰禁運解封，廚餘養豬未解禁。環境部環境管理署今召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會，中...

嘉義縣禁用廚餘養豬 黑水虻去化廚餘量將增至每日6公噸

台灣爆發非洲豬瘟，嘉義縣10月27日宣布全面禁用廚餘養豬，既有4家廚餘養豬場遭停止廚餘使用許可，所有廚餘改由焚化爐及黑水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。