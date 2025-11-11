聽新聞
0:00 / 0:00
第2屆「觀光亮點獎」出爐 雪霸櫻花鉤吻鮭獲「台灣觀光100亮點」
由交通部觀光署辦理的第2屆「觀光亮點獎」評選出爐，「雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心」獲2026-2027「台灣觀光100亮點」佳績；雪霸國家公園管理處今表示，此項榮譽展現國家公園在棲地保育、環境教育、低碳旅遊及生態永續等方面執行成效深獲肯定。
第2屆「觀光亮點獎」有三處國家公園登榜，其中玉山國家公園南安遊客中心及瓦拉米步道榮獲「最佳國旅創新獎」，墾丁國家公園龍磐公園及雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心也獲2026-2027「台灣觀光100亮點」佳績。
入選「台灣觀光100亮點」的雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心，是展示台灣特有瀕臨絕種國寶魚重要據點，也是武陵地區遊客必訪的熱門景點，展示館內模擬自然溪流生態，讓民眾近距離觀察國寶魚，每年吸引逾10萬人次參觀，見證台灣生態保育成果。
雪霸處表示，未來將持續推動低碳、生態與文化並行的永續旅遊模式，深化與在地社群的合作，讓全民在親近自然的同時，共同守護臺灣珍貴的山林與海洋，體驗兼具保育與休閒價值的永續旅遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言