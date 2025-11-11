第2屆「觀光亮點獎」出爐 雪霸櫻花鉤吻鮭獲「台灣觀光100亮點」

由交通部觀光署辦理的第2屆「觀光亮點獎」評選出爐，「雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心」獲2026-2027「台灣觀光100亮點」佳績；雪霸國家公園管理處今表示，此項榮譽展現國家公園在棲地保育、環境教育、低碳旅遊及生態永續等方面執行成效深獲肯定。

第2屆「觀光亮點獎」有三處國家公園登榜，其中玉山國家公園南安遊客中心及瓦拉米步道榮獲「最佳國旅創新獎」，墾丁國家公園龍磐公園及雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心也獲2026-2027「台灣觀光100亮點」佳績。

入選「台灣觀光100亮點」的雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心，是展示台灣特有瀕臨絕種國寶魚重要據點，也是武陵地區遊客必訪的熱門景點，展示館內模擬自然溪流生態，讓民眾近距離觀察國寶魚，每年吸引逾10萬人次參觀，見證台灣生態保育成果。

雪霸處表示，未來將持續推動低碳、生態與文化並行的永續旅遊模式，深化與在地社群的合作，讓全民在親近自然的同時，共同守護臺灣珍貴的山林與海洋，體驗兼具保育與休閒價值的永續旅遊。