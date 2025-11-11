老五老基金物資車巡迴偏鄉客製支援 長者心願得實現

吹風機和無糖綠茶，這些看似容易取得的物資，對獨居偏遠地區、行動不便長者卻是難以達成的心願。老五老基金會「巡迴物資車」客製化物資支援，讓孤老們不怕天冷、覺得被記得。

今年82歲的謝爺爺，因視神經萎縮導致失明，長年獨居在老舊透天厝中，生活行動受限，僅能以聽覺與觸覺辨識環境。老五老基金會除為他送餐，也以物資車為他送上保久乳及吹風機，解決他清潔與營養補給的困難，謝爺爺開心說：「有你們幫忙，就不怕天冷了。」

74歲阿文伯則獨居於傳統土角厝，雖能自行打理生活，但收入微薄，平日僅以泡麵果腹，更無力添購生活用品。老五老物資車為他送上衛生紙、香皂、洗澡巾，及他一直想喝到的無糖綠茶，解決基本日用品缺乏的困境，也讓他感受到社會溫度。靦腆的他也感激地說：「有人願意來關心我，我就覺得被記得。」

一般物資發放，多以類似配給方式進行，然而老五老基金會考慮長輩需求不僅止於常見的民生用品，還有許多藏在心中的小心願。有時是一雙涼鞋、一盒染髮劑，甚至是一支能讓自己變美的口紅，這些看似微小的物品，卻是長輩對生活品質與自我照顧的渴望，因此透過「巡迴物資車」提供客製化物資支援。

老五老基金會執行長游麗裡透過新聞稿表示，「巡迴物資車」不僅是物資支援，更是關懷行動的延伸。透過實地訪視，社工能即時了解長輩的生活狀況與健康需求，並進一步連結社會資源，達到早期關懷與預防性照顧的目的。

基金會統計，今年度截至目前共辦理16場次巡迴物資車，共服務78人次。服務深入社區，協助獨居、身體不便或經濟困難的長輩，讓他們透過物資車自行挑選所需用品，擁有選擇的自主權，讓每一趟服務都成為一次溫暖的連結。

展望明年，老五老基金會表示，預計將擴大「巡迴物資車」服務範圍，規劃服務超過300人次的長輩，讓更多有需要的長者都能獲得即時的協助與陪伴。基金會誠摯邀請社會各界透過捐款（https://neti.cc/VvxjOqE）共同響應「巡迴物資車募款計畫」，讓關懷繼續前行。