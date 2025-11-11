快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

老五老基金物資車巡迴偏鄉客製支援 長者心願得實現

中央社／ 台北11日電

吹風機和無糖綠茶，這些看似容易取得的物資，對獨居偏遠地區、行動不便長者卻是難以達成的心願。老五老基金會「巡迴物資車」客製化物資支援，讓孤老們不怕天冷、覺得被記得。

今年82歲的謝爺爺，因視神經萎縮導致失明，長年獨居在老舊透天厝中，生活行動受限，僅能以聽覺與觸覺辨識環境。老五老基金會除為他送餐，也以物資車為他送上保久乳及吹風機，解決他清潔與營養補給的困難，謝爺爺開心說：「有你們幫忙，就不怕天冷了。」

74歲阿文伯則獨居於傳統土角厝，雖能自行打理生活，但收入微薄，平日僅以泡麵果腹，更無力添購生活用品。老五老物資車為他送上衛生紙、香皂、洗澡巾，及他一直想喝到的無糖綠茶，解決基本日用品缺乏的困境，也讓他感受到社會溫度。靦腆的他也感激地說：「有人願意來關心我，我就覺得被記得。」

一般物資發放，多以類似配給方式進行，然而老五老基金會考慮長輩需求不僅止於常見的民生用品，還有許多藏在心中的小心願。有時是一雙涼鞋、一盒染髮劑，甚至是一支能讓自己變美的口紅，這些看似微小的物品，卻是長輩對生活品質與自我照顧的渴望，因此透過「巡迴物資車」提供客製化物資支援。

老五老基金會執行長游麗裡透過新聞稿表示，「巡迴物資車」不僅是物資支援，更是關懷行動的延伸。透過實地訪視，社工能即時了解長輩的生活狀況與健康需求，並進一步連結社會資源，達到早期關懷與預防性照顧的目的。

基金會統計，今年度截至目前共辦理16場次巡迴物資車，共服務78人次。服務深入社區，協助獨居、身體不便或經濟困難的長輩，讓他們透過物資車自行挑選所需用品，擁有選擇的自主權，讓每一趟服務都成為一次溫暖的連結。

展望明年，老五老基金會表示，預計將擴大「巡迴物資車」服務範圍，規劃服務超過300人次的長輩，讓更多有需要的長者都能獲得即時的協助與陪伴。基金會誠摯邀請社會各界透過捐款（https://neti.cc/VvxjOqE）共同響應「巡迴物資車募款計畫」，讓關懷繼續前行。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／獨居婦在家滑倒見警消破門大哭 警喊「没事了我來協助你」

人工智慧法律國際研究基金會主辦研討會 六國專家談AI法治與產業布局

施振榮、史欽泰獲李國鼎獎

NBA／湯普森6中0沒得分獨行俠獨居墊底 克里斯提：沒人會來救我們

相關新聞

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

鳳凰颱風逼近 農村水保署針對2縣市發布土石流警戒

鳳凰颱風持續進逼，中央氣象署今晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報。農業部農村發展及水土保持署發布鳳凰颱風土石流及大規模崩塌...

建置廚餘蒸煮系統 彰化養豬協會批方向錯誤：動物性廚餘不該再養豬

非洲豬瘟禁宰令雖已解除，中央也規劃要在養豬場設廚餘蒸煮雲端監控系統，不過彰化養豬協會理事長陳筆輝說「這完全是錯誤方向」，...

廚餘養豬開禁？ 鍾東錦拋條件說

台中市養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，苗栗縣政府10月31日禁止廚餘養豬，縣長鍾東錦今天拋出開禁條件，強調縣府站在照顧鄉親立...

廚餘養豬解套？環境部開監視器補助說明會 豬農怒：蒸煮無用堅決反對

非洲豬瘟全台禁宰禁運解封，廚餘養豬未解禁。環境部環境管理署今召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。