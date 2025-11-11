廚餘成非洲豬瘟破口 專家：應參考日本事業廚餘飼料化

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
王建鎧說，建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系，可穩定去化全台約3成的廚餘量，結合其它廚餘去化模式，則有助於處理台灣廚餘問題，是值得投入發展的方向。圖／聯合報系資料照片
上月中旬，台中爆發非洲豬瘟核酸檢測陽性，在豬隻禁運、禁宰、禁用廚餘養豬15天後無新增案例下，本月7日已正式解禁。根據中央災害應變中心公布疫調報告指出，未依規定落實蒸煮廚餘，為本次非洲豬瘟發生的主要原因。專家表示，應參考日本模式，透過事業廚餘飼料化體系，可穩定去化全台3成左右的廚餘量，再結合其它廚餘去化模式，則有助於處理台灣廚餘問題。

台灣科技媒體中心（SMC）邀集專家學者針對廚餘去化提出看法，中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧表示，台灣目前每年會產生超過70萬噸廚餘，其中事業廚餘超過26萬噸，家戶廚餘則超過50萬噸。而在全部廚餘中，約6成進入養豬產業，剩下的則是用堆肥、生質能源應用，以及黑水虻去化。

王建鎧指出，相對於事業廚餘，家戶廚餘組成與來源非常複雜，家戶廚餘受非洲豬瘟病毒汙染風險極高，若要進入豬隻飼料去化途徑，其管理與處置流程挑戰性相當高。而事業廚餘如畜產品與的副產物，相對單純且容易執行溯源與系統性管理。

王建鎧表示，以日本EcoFeed系統的廚餘去化處理為例，僅選擇事業廚餘經去除水份雜質，使成份較單一化之後再經蒸煮處理，並後製加工，標準化成為粉料或粒料，容易配合其它標準飼料共同使用，這種處理方式可有效防堵非洲豬瘟病毒進入飼料供應鏈的風險，但其製程設備與專業技術要求門檻都較高，若無技術與資源投入輔導轉型，一般地方豬農實無力負擔。

以台灣的情況來說，參考日本模式將廚餘飼料化的設施做集中處理化，再分送到鄰近地方養豬場使用，可大幅降低一般豬農使用廚餘飼料的門檻。另一方面，初期規畫、建置設備與營運管理的成本門檻較高，仍需中央與地方政府專案輔導與資源支持，同時落實稽查，以杜絕非洲豬瘟病毒及其它生物安全危害物汙染，這對地方政府有限的專業稽核人力與資源來說，確實也形成一定的挑戰。

王建鎧說，建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系，可穩定去化全台約3成的廚餘量，並與畜牧產業形成永續循環營運模式；結合其它廚餘去化模式，則有助於處理台灣廚餘問題。對於當下台灣面臨的畜牧生產、疫病管理及廚餘去化等多重壓力挑戰來說，是值得投入發展的方向。

廚餘 非洲豬瘟
