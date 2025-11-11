快訊

迴響／家庭看護工納入長照體系 石崇良：確實需一併思考規畫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，台灣面臨少子女化，勞力人口將逐年下降，依國發會統計至2070年，15歲到64歲工作年齡人口將較2024年下降920多萬人。外籍看護人力規畫，確實在整個長照政策推動的範圍應要一併思考。記者沈能元／攝影
台灣今年進入超高齡社會，國人平均壽命突破80歲，但不健康年齡卻高達8年；65歲以上失能比率約16.5%，相當於10人就接近有2人失能。長照2.0是國家重要政策，提供日照、居服等長照服務，但對於重度需求者，若未送往養護機構，就靠20萬名看護移工承擔起長照家庭的照顧需求。本報長期關注長照政策，今更推出「陽光行動」持續追蹤「80歲以上免評巴氏量表」新制上路3個月趨勢。

「80歲以上免評巴氏量表」上路3個月，申請案約8千件，勞動部換算全年可能有3萬多件，與之前預估的10萬件存有落差。勞工團體表示，原先認為看護移工會因新制大舉轉換雇主的想法有「誤區」，因決定移工是否留下主要看勞動條件，但要真正為長照家庭提供後援，應把家庭看護工納入長照體系。

對此，衛福部長石崇良今參加「2025年衛生福利部所屬醫院第12屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮，並於頒獎前接受訪問表示，台灣面臨少子女化，勞力人口將逐年下降，依國發會統計至2070年，15歲到64歲工作年齡人口，將較2024年下降920多萬人。未來台灣不論在醫療、長照上，人力的問題都是非常困難克服的挑戰，所以，外籍看護人力的規畫，確實在整個政策推動範圍應要一併思考的。

另，家總等民團倡議，失能者評估申請外籍看護應以照顧管理評估量表（CMS）取代巴氏量表。衛福部長照司表示，巴氏量表與CMS設計目的不同，巴氏量表為申請聘雇外籍看護所需，CMS為評定長照使用者等級及可使用給支付額度，評估時間長、流程複雜、量表至少80題，計有28頁，且須共同評估失能者及家庭照顧者。

若外看醫療專業評估以CMS取代，必然影響及排擠長照申請需求對象的評估時效。長照司指出，目前聘雇外籍看護應以醫療專業判斷為準，勞動部公告可評估的醫療院所全國逾900家，同時也提供專業到宅評估服務，民眾可向地方政府申請，減少失能者奔波，而現階段放寬的多元免評對象，已包含使用長照照顧服務6個月以上者，讓聘僱移工跟長照服務端有更緊密的連結。

至於，若有癌症診斷證明開立需求，民眾可在就醫醫療院所開立，未限制要在上述規定的醫療院所。

為長照家庭提供後援，應把家庭看護工納入長照體系。對此，衛福部長石崇良表示，台灣面臨少子女化，勞力人口將逐年下降，依國發會統計至2070年，15歲到64歲工作年齡人口將較2024年下降920多萬人。外籍看護人力規畫，確實在整個長照政策推動的範圍應要一併思考。記者林俊良／攝影
