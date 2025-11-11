BMI值愈低愈好嗎？ 醫曝「BMI這數字最好」 脂肪、肌肉量是關鍵

許多人追求完美體態，總希望BMI值愈低愈好，心臟內科醫師施奕仲表示，真正影響健康的關鍵，不在體重數字或是BMI，而是「體脂肪」，甚至是體脂肪的「量」與「分布位置」。BMI值太低太高都不好，衛福部建議國人的BMI應在18.5至24之間，不過大於25未必是壞事。

施奕仲以美國職棒球星大谷翔平為例，這位投手、打者兼具的「二刀流」，身高193公分、體重約95公斤，如果照BMI（身體質量指數）來算，25.5屬於「過重」範圍，但是被比喻為非常強壯。許多運動員也是相同狀況，肌肉量高的人可能被誤判為過重或肥胖，體脂率更能準確反映身體組成。

「BMI無法區分肌肉與脂肪的差異。」施奕仲說，這也是為什麼同樣的身高體重，有人看起來緊實結實，有人卻顯得鬆軟臃腫。近年在肥胖醫學與代謝研究領域中，Sick fat以及Fat mass這兩個學術用語逐漸被用來解釋肥胖帶來的健康危害，探討肥胖風險管理的概念。

病態脂肪病（Sick Fat Disease）：因白色脂肪過量囤積在腹部，引發一連串的荷爾蒙問題，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病，是化學性的病變。

脂肪質量病（Fat Mass Disease）：與脂肪的物理性質有關，脂肪量過多造成身體結構性的負擔，例如因過胖導致關節承重過大而磨損、睡眠呼吸中止症候群等，為生理上物理性的病變。

肥胖不只是胖，了解個案是否屬於上述兩種肥胖型態，可讓減重目標不再只是「瘦下來」，而是「治好脂肪」，改善代謝、抗發炎、修復內分泌失衡等。施奕仲強調，體脂過高，通常都是因為長期熱量過剩，身體自動將多餘的熱量轉化為脂肪儲存，因此，控制體脂率比單純「減重」更重要。

體脂肪堆積的位置，其實也影響體態！而依照脂肪堆積的部位不同，健康危險程度也有差異。腹部凸出的「蘋果型」肥胖，以及下半身肥胖的「西洋梨型」肥胖，「蘋果型」的脂肪集中在腹部、包圍臟器，會讓上腹部明顯凸起，常是代謝症候群的高風險族群。

施奕仲提醒，內臟脂肪過高的成因除了吃進過多的熱量，還有長期慢性壓力過高，壓力荷爾蒙皮質醇（Cortisol）大量分泌，促進腹部脂肪堆積，形成「壓力型肥胖」。這也是為什麼有些人明明看起來瘦瘦的，卻也有內臟脂肪的問題，隱藏慢性病、心血管疾病等風險。

想要消除內臟脂肪，施奕仲建議，規律的核心肌群訓練搭配持續有氧運動。可先從每天10分鐘鍛練核心開始，慢慢養成每日運動習慣。高壓工作者，則建議每日進行15分鐘正念練習或是淨空大腦思緒，搭配和緩的腹式呼吸，有助於緩解身心壓力。