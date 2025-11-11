大腸腺瘤偵測率40% 高雄榮總AI健檢促預防醫療再升級

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄榮總醫院健康管理中心今年布局打造更接近下一代健檢模式，升級規格和品質。圖／高雄榮總提供
高雄榮總醫院健康管理中心今年布局打造更接近下一代健檢模式，升級規格和品質。圖／高雄榮總提供

預防醫療讓健檢市場愈來愈受重視，面對高齡化、慢性病與癌症連年攀升，政府從健康台灣政策到健康幣誘因制度，都在把治療後端拉回更前面的早期診斷，高雄榮總醫院健康管理中心今年布局打造更接近下一代健檢模式，升級規格和品質，院長陳金順表示，健檢中心納入AI輔助系統，讓智慧醫療成為健檢的精準助力。

陳金順指出，健檢並非項目愈多愈好，技術之外，流程管控也是健檢價值的重要關鍵，高榮以此為起點，引進寶石電腦斷層、核磁共振與頂級內視鏡等高階設備，並以人工智慧整合個人資料，為受檢者提供適合風險的建議。

他說，執行下來成效也反映在數字上，其中心血管健檢，每年約有10％民眾被發現需心導管治療，早期肺癌偵測率約為 LDCT 受檢者1%，腸胃道與其他癌症透過高階檢查每年可偵測超過60例，這些早期診斷率在慢性病與癌症全面年輕化趨勢下，成為彌補傳統檢查盲點的關鍵。

陳金順提及，智慧流程管控系統也有助將場域從排程、定位到個別檢查全數位化，縮短檢查時間，同時提升檢查完整度與一致性，不僅提升效率，也重新分配醫療人力，以便個管師把更多時間放在衛教與後續追蹤，讓健檢不再只是「做完就結束」。

另外是AI賦能影音報告書，過去民眾普遍看不懂健檢報告，資訊落差造成大量回診諮詢，影音報告用 AI 抽取重點，以視覺化方式呈現，回診降低近5成，減少醫療資源浪費。

在內視鏡檢查領域，高雄榮總則以感控與診斷能力為雙軸提升品質，中心導入AI即時辨識技術，使大腸腺瘤偵測率提升到35至40%，明顯優於國際平均25%，在高風險檢查中，設備不是競爭點，流程才是差異化。

他表示，前端預防工具分散慢性病與癌症風險，已是台灣醫療永續最關鍵一題，健檢中心不只是一項服務，而是連結政策目標、醫療品質的加值平台。

高雄榮總醫院健康管理中心今年布局打造更接近下一代健檢模式，升級規格和品質。圖／高雄榮總提供
高雄榮總醫院健康管理中心今年布局打造更接近下一代健檢模式，升級規格和品質。圖／高雄榮總提供

