聯合新聞網／ 綜合報導
購買魚類和肉類後，不宜連同包裝盒一起放進冷凍庫保存。 示意圖／Ingimage
物價高漲，許多人趁特價時一次買足肉類、魚類回家冷凍備用。不過你是否連包裝盒也一起放進冷凍庫？專家提醒，這樣的保存方式並不衛生，會讓食材更快變質。根據日媒「RSK山陽放送」報導，岡山市聖心女子大學食品營養學教授小林謙一指出，許多人把冷凍庫當成「魔法箱」，但實際上食材仍會劣化。基於食品安全原則，建議肉類、魚類應在1個月內食用完畢。

他強調，從超市買回的魚、肉，因為托盤底部常殘留血水與汁液，這些都含有蛋白質與雜菌，冷凍起來容易產生異味，也可能成為滋生細菌的溫床。正確的冷凍步驟應該是先取出食材，用廚房紙巾將表面多餘水分擦乾，再少量分裝，並用保鮮膜緊密封好，避免空氣進入導致氧化。最後放進密封袋中、擠出空氣，才放入冷凍庫。

若有金屬托盤，可將包好的食材放在上面冷凍，藉由良好的導熱效果急速冷凍食材，維持新鮮。此外，蔬菜幾乎都能冷凍，不過像高麗菜、萵苣、豆芽等水分多的蔬菜，解凍後容易出水、口感變差，建議預先汆燙或切段備用，適合用於拌炒和火鍋料理。

小林教授提醒，冷凍只是延緩腐敗、非永久保存。若包裝鬆散或冷凍過久，即使表面看似沒壞，也可能流失風味。最重要的是在冷凍前就要先去掉食材受損的部分、保持乾燥，才能讓食材美味又安全。

食材 魚類 冷凍食品 廚房 高麗菜
整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

米蟲再見！日本稻農親授低成本存米秘訣：只需要一個寶特瓶

根據日媒「LIMO」報導，一名稻農@sadaimo_tare在X平台上分享自家保存稻米的方式，這則貼文截至目前已累積超過311.6萬次瀏覽。這名用戶表示：「我是一名稻農，每次有人討論這話題，我都會推薦一個方式把米裝進寶特瓶後放進冰箱保存。當然儘快吃完才是最好的辦法啦」，許多網友留言大讚：「這方法便宜又實用」、「真是絕妙生活小撇步！」

冷凍庫不是魔法箱！魚、肉整盒放進去NG 專家教正確步驟避免劣化

物價高漲，許多人趁特價時一次買足肉類、魚類回家冷凍備用。不過你是否連包裝盒也一起放進冷凍庫？專家提醒，這樣的保存方式並不衛生，會讓食材更快變質。岡山市聖心女子大學食品營養學教授小林謙一指出，許多人把冷凍庫當成「魔法箱」，但實際上食材仍會劣化。基於食品安全原則，建議肉類、魚類應在1個月內食用完畢。

地牛翻身 上午10時3分池上規模3.5地震 花東最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午10時3分，在台東縣政府北方43.0公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模3.5...

高血脂當心是「甲狀腺」在作怪 中醫推蔬食、黑豆、山藥助穩代謝

現代人生活壓力大、作息紊亂，甲狀腺疾病愈來愈常見。臨床上不少患者在例行健檢中被發現「高血脂」，進一步檢查才知道背後的主因...

警逕行搜索一周兩度遭撤銷 忽視法令或辦案衝過頭？

雲林警方今年9月間一周內兩度追緝嫌犯無令狀搜索而遭法院撤銷，另台南警方7月間跨區拘提潑漆犯反遭控違法搜索，究竟是員警對逕行搜索法令的誤解或忽視，抑或是員警在績效壓力下衝過頭，這也讓警界重新檢視「對人搜索」或「對物搜索」認知。

