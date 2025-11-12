冷凍庫不是魔法箱！魚、肉整盒放進去NG 專家教正確步驟避免劣化

物價高漲，許多人趁特價時一次買足肉類、魚類回家冷凍備用。不過你是否連包裝盒也一起放進冷凍庫？專家提醒，這樣的保存方式並不衛生，會讓食材更快變質。根據日媒「RSK山陽放送」報導，岡山市聖心女子大學食品營養學教授小林謙一指出，許多人把冷凍庫當成「魔法箱」，但實際上食材仍會劣化。基於食品安全原則，建議肉類、魚類應在1個月內食用完畢。

他強調，從超市買回的魚、肉，因為托盤底部常殘留血水與汁液，這些都含有蛋白質與雜菌，冷凍起來容易產生異味，也可能成為滋生細菌的溫床。正確的冷凍步驟應該是先取出食材，用廚房紙巾將表面多餘水分擦乾，再少量分裝，並用保鮮膜緊密封好，避免空氣進入導致氧化。最後放進密封袋中、擠出空氣，才放入冷凍庫。

若有金屬托盤，可將包好的食材放在上面冷凍，藉由良好的導熱效果急速冷凍食材，維持新鮮。此外，蔬菜幾乎都能冷凍，不過像高麗菜、萵苣、豆芽等水分多的蔬菜，解凍後容易出水、口感變差，建議預先汆燙或切段備用，適合用於拌炒和火鍋料理。

小林教授提醒，冷凍只是延緩腐敗、非永久保存。若包裝鬆散或冷凍過久，即使表面看似沒壞，也可能流失風味。最重要的是在冷凍前就要先去掉食材受損的部分、保持乾燥，才能讓食材美味又安全。