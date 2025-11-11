網傳駕照效期只到70歲 公路局澄清「新制5月上路無需提前換照」

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
網傳「明年1月起駕照效期只到70歲？趁現在換照可到75歲？」，對此，交通部公路局11日澄清，網傳訊息是錯誤的，明年5月實施高齡換照分級關懷新制，2026年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。

公路局說明，明年5月起實施高齡換照分級關懷新制，提早讓70歲長者經過體格檢查合格、完成免費教育訓練及危險感知體驗後，可換照使用到75歲；至於75歲以上長者則維持3年換照方式，通過體格檢查及認知功能檢測，並完成免費教育訓練及危險感知體驗；換照通知書都會由監理所、站寄發。

至於目前的高齡換照規定，公路局說，是針對年滿75歲以上駕駛人，在完成體檢及認知功能測驗後，換發3年有效駕照。

公路局特別提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車。所以明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。

駕照
