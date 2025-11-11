刷牙最久蛀牙仍多…日本人「落後世界40年」！專家：牙膏選錯

根據「現代ビジネス」報導，日本人每天花在刷牙的時間全球第一，但蛀牙比例卻比嗜甜的瑞典人高出近兩倍。根據國際口腔健康報告，日本人平均每天刷牙6.4分鐘，但12歲兒童的蛀牙率達33.1％，而瑞典僅17.3％。令人疑惑的是，瑞典人每年平均攝取達34公斤的糖，是日本的兩倍，蛀牙卻明顯較少。關鍵不在甜點，而在「口腔保健常識落後世界40年」。

日本牙科專家前田一義指出，多數人雖重視刷牙，但在觀念和牙膏選擇上幾乎全部錯誤。許多人以為「刷久一點就乾淨」，實際上若選錯牙膏或沒用對技巧，刷再久也無法防蛀。尤其日本市售許多牙膏，只強調「口氣清新」或「潔白亮麗」，卻沒有防蛀效果。

防蛀的關鍵在於「氟化物」。氟能強化牙齒結構，使其在酸性環境下不易被溶解，並加速修復琺瑯質。國際牙科界早已將「高濃度氟化物牙膏」視為預防蛀牙的基本措施。但日本直到2017年才放寬氟濃度上限至1500ppm，市場上仍有許多濃度不足、效果有限的產品。

專家提醒，挑選牙膏時不要只看「含氟」，而應確認包裝上是否具體標示「1450ppm」，這才是具備防蛀功效的濃度。若同時有敏感牙齒或美白需求，建議在高濃度氟化物牙膏的基礎上再搭配其他功效產品。