桃機航班正常起降 加強防颱作業

中央社／ 桃園機場11日電

桃園國際機場股份有限公司今天表示，已加強防颱作業，目前桃機航班正常起降未受影響。為協助疏運，上午北跑道聯合巡場取消，南跑道維持正常，觀景台預防性關閉。

桃機公司說，已完成防颱整備，防颱電子巡檢電力、空調、給排水、排水溝、電車與空橋等，另加強巡查各施工區、排水幹線及空側積水熱區並持續回報。

防颱物資部分，桃機公司表示，完成整備5715個防汛沙包、52組防水閘門、96組防水擋板、107台移動式抽水機與55座移動式發電機，並加強防護航廈中央車道入口、停車場入口等各重要地點；空側部分多部大型抽水機、挖土機與發電機等防颱設施待命中。

桃機公司說，桃機官方網站持續更新航班即時資訊，旅客出發前可上網查詢或向航空公司確認航班資訊。

計劃到日本旅遊的陳姓旅客告訴中央社記者，行程早就規劃、工作也已請假，無法臨時更改，昨天上網查詢，颱風目前沒影響班機，還是依規劃出遊，但稍早出門時風雨明顯變大，抵達桃機時報到、託運行李狀況正常。

