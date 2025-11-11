澎湖鄉親緊急需求機位保留機制11日啟動 每日36席供緊急往返

為能優先協助澎湖鄉親就醫、奔喪等緊急搭機需求，經交通部與民航局協調華信、立榮兩家業者，業者同意就鄉親緊急需求提供保留機位，交通部長陳世凱10日前往松山機場視察整備狀況後宣布，此一機制將於11日啟動，每日最多可提供36個座位供澎湖鄉親緊急需求使用。

民航局表示，包括縣府與當地立委近期均有反應澎湖航線淡季期間，民眾遇到緊急需求，卻苦無機位情況，經與兩家業者協商後，業者將配合自明天起至明年1月31日止，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉親緊急往返搭機需求。

陳世凱與澎湖縣長陳光復一起至松山機場，實地瞭解機場與航空公司整備狀況後表示，陳光復特別感謝交通部、民航局與兩家航空公司為縣民提供這樣的服務。陳世凱隨後也宣布，明天開始至明年1月31日，兩家航空公司就能為鄉親提供此一服務，澎湖往返臺北及高雄航班，每日最多可提供36個座位供澎湖鄉親緊急需求使用。

陳世凱表示，澎湖今年「淡季不淡」，過去十月觀光需求就會下降，但今年和過去不一樣，十一月觀光客仍很多，所以民航局在十月協調航空公司增加了2萬2千多個正班機機位，另外也提供了4千7百個加班機機位，11月也提供了7千6百多個加班機機位。

陳世凱說，他除了要感謝航空公司協助提供了這些運能，也希望地方政府規劃大型活動時，能提早讓民航局知道，讓民航局可以儘早協調航空公司。

陳世凱提到，保留機位如於航班起飛前24小時未接獲澎湖縣政府申請緊急搭機需求，則將釋出予一般民眾，以兼顧鄉親及一般民眾搭機權益。此一機制先由澎湖試行，如果對居民真的有效，未來金門與馬祖如有一樣的需求，交通部也會與地方政府討論，看如何提供協助。

民航局表示，受疫情影響，業者面臨人力流失、航機供應鏈原物料短缺、航機交機延遲等因素，國內線運能吃緊；此外，業者會利用淡季期間安排進廠維修，故運能仍顯侷促。為此，民航局在規劃與協調國內航線運能時，會根據各項因素預估旅客需求人數，並要求航空公司備妥運能及盡早協調集團支援。

民航局指出，航空公司發現，旅客訂位後未搭乘比例約6~10%，且有重複訂位之情形，民航局亦請離島縣政府向鄉親宣導勿重複訂位，未使用機票即早退票。民航局已請航空公司盡力備妥國內線運能，並請航空站持續關注緊急需求機位使用情形，適時滾動檢討，以提升澎湖鄉親搭親便利。