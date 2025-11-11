快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風撲台 台中爆發非洲豬瘟案場全面封閉加固圍籬防疫

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市水利局昨派員全程穿著防護衣，協助農業局於案場完成汙水處理槽加蓋作業。圖／台中市府提供
台中市水利局昨派員全程穿著防護衣，協助農業局於案場完成汙水處理槽加蓋作業。圖／台中市府提供

鳳凰颱風來襲，台中市政府跨局處合作，建設局針對梧棲非洲豬瘟案場加固圍籬全面封閉防疫，圍籬全長約82公尺，大幅提升抗風強度；水利局也針對案場內的汙水處理槽三層加蓋，避免汙水外溢，確保案場防疫無虞。

建設局長陳大田指出，經與動保處現勘後，案場採用2.4公尺高甲種圍籬，並於內側增設C型鋼支架，支撐結構以鋼筋打入地面並焊接固定，大幅提升抗風強度；同時以發泡劑封閉下方縫隙，加強防護效果。

此外，因梧棲案例場的汙水處理槽內仍有未處理汙水，雖然已加入鹼片消毒，但為防範豪大雨造成汙水外溢，水利局昨派員全程穿著防護衣，針對汙水處理槽上方開放空間以多層覆蓋方式進行加蓋工程。

水利局長范世億指出，昨派員使用角材及模板作為第一層覆蓋，接著用不透水帆布作為第二層覆蓋，最後再以木作格柵作為第三層加壓覆蓋，並以鐵線及膨脹螺絲輔助進行頂面及側面固定，可降低汙水外溢風險，保障民眾生命財產安全。

陳大田說，建設局秉持「防颱整備不鬆懈、防護措施不間斷」原則，持續與動保、環保等單位協力推動現地改善，兼顧防颱與防疫安全，守護市民。

中市府強化梧棲豬瘟案場防颱防疫。圖／台中市府提供
中市府強化梧棲豬瘟案場防颱防疫。圖／台中市府提供
梧棲案場採用24公尺高甲種圍籬，並於內側增設c型鋼支架，支撐結構以鋼筋打入地面並焊接固。圖／台中市府提供
梧棲案場採用24公尺高甲種圍籬，並於內側增設c型鋼支架，支撐結構以鋼筋打入地面並焊接固。圖／台中市府提供

非洲豬瘟
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風發布陸警 台中災害應變中心今下午2時「一級開設」

鳳凰颱風逼近 離島船班今99航次停航 國內國際暨兩岸取消35架次

1張圖看鳳凰颱風時程 賈新興：暴風圈今夜觸高屏 明晚11時登陸台南

颱風鳳凰逼近 台中非洲豬瘟案場加固圍籬封閉防疫

相關新聞

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

大腸腺瘤偵測率40% 高雄榮總AI健檢促預防醫療再升級

預防醫療讓健檢市場愈來愈受重視，面對高齡化、慢性病與癌症連年攀升，政府從健康台灣政策到健康幣誘因制度，都在把治療後端拉回...

澎湖鄉親緊急需求機位保留機制11日啟動 每日36席供緊急往返

為能優先協助澎湖鄉親就醫、奔喪等緊急搭機需求，經交通部與民航局協調華信、立榮兩家業者，業者同意就鄉親緊急需求提供保留機位...

鳳凰颱風撲台 台中爆發非洲豬瘟案場全面封閉加固圍籬防疫

鳳凰颱風來襲，台中市政府跨局處合作，建設局針對梧棲非洲豬瘟案場加固圍籬全面封閉防疫，圍籬全長約82公尺，大幅提升抗風強度...

跨機關合作展成效 海巡、海關聯手破獲烏石港遊艇走私加熱菸

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊接獲基隆關情資通報，不法人士欲利用遊艇返航時機，夾帶大量甫核准上市的加熱菸入境牟利，爰與該關會同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。