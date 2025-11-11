鳳凰颱風撲台 台中爆發非洲豬瘟案場全面封閉加固圍籬防疫

鳳凰颱風來襲，台中市政府跨局處合作，建設局針對梧棲非洲豬瘟案場加固圍籬全面封閉防疫，圍籬全長約82公尺，大幅提升抗風強度；水利局也針對案場內的汙水處理槽三層加蓋，避免汙水外溢，確保案場防疫無虞。

建設局長陳大田指出，經與動保處現勘後，案場採用2.4公尺高甲種圍籬，並於內側增設C型鋼支架，支撐結構以鋼筋打入地面並焊接固定，大幅提升抗風強度；同時以發泡劑封閉下方縫隙，加強防護效果。

此外，因梧棲案例場的汙水處理槽內仍有未處理汙水，雖然已加入鹼片消毒，但為防範豪大雨造成汙水外溢，水利局昨派員全程穿著防護衣，針對汙水處理槽上方開放空間以多層覆蓋方式進行加蓋工程。

水利局長范世億指出，昨派員使用角材及模板作為第一層覆蓋，接著用不透水帆布作為第二層覆蓋，最後再以木作格柵作為第三層加壓覆蓋，並以鐵線及膨脹螺絲輔助進行頂面及側面固定，可降低汙水外溢風險，保障民眾生命財產安全。