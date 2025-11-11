快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

跨機關合作展成效 海巡、海關聯手破獲烏石港遊艇走私加熱菸

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
海巡、海關聯手破獲烏石港遊艇走私加熱菸。圖／財政部關務署
海巡、海關聯手破獲烏石港遊艇走私加熱菸。圖／財政部關務署

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊接獲基隆關情資通報，不法人士欲利用遊艇返航時機，夾帶大量甫核准上市的加熱菸入境牟利，爰與該關會同宜蘭縣政府財政稅務局、海巡署北部分署第一岸巡隊及艦隊分署第七海巡隊成立專案小組共同偵辦；今年10月31日13時許，持臺灣宜蘭地方法院核發的搜索票，在烏石港查獲「千○號」遊艇走私加熱菸12,389包、捲菸300包及加熱器54組，全案將船長林○○等2員依違反《菸酒管理法》移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

財政部關務署表示，涉案遊艇主要是自日本石垣島駛入宜蘭烏石港，查獲的12,389包加熱菸均為日文包裝，包含T牌、M牌、E牌及C牌等4種品牌，以T牌為最多，分別裝在24個紙箱藏於座位下艙間規避檢查，且林姓犯嫌利用宜蘭地區與日本石垣島相對較近的距離降低運輸成本，但所查獲加熱菸數量、裝載手法及轉運模式顯非一般消費者習慣，實違常理。

關務署指出，我國衛生福利部於今年10月11日審核通過的特定加熱菸品項，在日本境內相同或類似品牌加熱菸價格較國內便宜，不法人士利用「買低賣高」及「薄利多銷」方式，趁著熱潮將菸品自日本私運入境轉售牟利，所幸專案小組成功阻絕私菸入境，避免市場秩序遭擾亂，守護國人健康權益。偵防分署指出，走私犯罪不僅損害國家稅收，且任何形式菸品均含尼古丁及致癌物質，長期吸食將增加罹病風險。

基隆關表示，海關查緝非法加熱菸走私向來不遺餘力，持續與國內外執法機關合作，研析緝獲案例態樣，鎖定高風險貨物加強查核，全力守護邊境安全及國人健康。

海巡署呼籲，國人若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，可撥打海巡「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，冀盼全民齊心，共同為維護社會治安盡一份心力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國門破口！航警收賄協助走私加熱菸逾9千條 桃檢起訴貪汙

勾結走私集團協助9千條加熱菸闖關 航警收賄近百萬遭起訴

加熱菸上路政策轉彎 石崇良強調尼古丁標示是不可退讓紅線

加熱菸爭議…菸商若稱「加熱菸尼古丁無法檢測」 專家：這是自打嘴巴

相關新聞

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

大腸腺瘤偵測率40% 高雄榮總AI健檢促預防醫療再升級

預防醫療讓健檢市場愈來愈受重視，面對高齡化、慢性病與癌症連年攀升，政府從健康台灣政策到健康幣誘因制度，都在把治療後端拉回...

澎湖鄉親緊急需求機位保留機制11日啟動 每日36席供緊急往返

為能優先協助澎湖鄉親就醫、奔喪等緊急搭機需求，經交通部與民航局協調華信、立榮兩家業者，業者同意就鄉親緊急需求提供保留機位...

鳳凰颱風撲台 台中爆發非洲豬瘟案場全面封閉加固圍籬防疫

鳳凰颱風來襲，台中市政府跨局處合作，建設局針對梧棲非洲豬瘟案場加固圍籬全面封閉防疫，圍籬全長約82公尺，大幅提升抗風強度...

跨機關合作展成效 海巡、海關聯手破獲烏石港遊艇走私加熱菸

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊接獲基隆關情資通報，不法人士欲利用遊艇返航時機，夾帶大量甫核准上市的加熱菸入境牟利，爰與該關會同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。