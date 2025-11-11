跨機關合作展成效 海巡、海關聯手破獲烏石港遊艇走私加熱菸

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊接獲基隆關情資通報，不法人士欲利用遊艇返航時機，夾帶大量甫核准上市的加熱菸入境牟利，爰與該關會同宜蘭縣政府財政稅務局、海巡署北部分署第一岸巡隊及艦隊分署第七海巡隊成立專案小組共同偵辦；今年10月31日13時許，持臺灣宜蘭地方法院核發的搜索票，在烏石港查獲「千○號」遊艇走私加熱菸12,389包、捲菸300包及加熱器54組，全案將船長林○○等2員依違反《菸酒管理法》移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

財政部關務署表示，涉案遊艇主要是自日本石垣島駛入宜蘭烏石港，查獲的12,389包加熱菸均為日文包裝，包含T牌、M牌、E牌及C牌等4種品牌，以T牌為最多，分別裝在24個紙箱藏於座位下艙間規避檢查，且林姓犯嫌利用宜蘭地區與日本石垣島相對較近的距離降低運輸成本，但所查獲加熱菸數量、裝載手法及轉運模式顯非一般消費者習慣，實違常理。

關務署指出，我國衛生福利部於今年10月11日審核通過的特定加熱菸品項，在日本境內相同或類似品牌加熱菸價格較國內便宜，不法人士利用「買低賣高」及「薄利多銷」方式，趁著熱潮將菸品自日本私運入境轉售牟利，所幸專案小組成功阻絕私菸入境，避免市場秩序遭擾亂，守護國人健康權益。偵防分署指出，走私犯罪不僅損害國家稅收，且任何形式菸品均含尼古丁及致癌物質，長期吸食將增加罹病風險。

基隆關表示，海關查緝非法加熱菸走私向來不遺餘力，持續與國內外執法機關合作，研析緝獲案例態樣，鎖定高風險貨物加強查核，全力守護邊境安全及國人健康。

海巡署呼籲，國人若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，可撥打海巡「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，冀盼全民齊心，共同為維護社會治安盡一份心力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康