非洲豬瘟廚餘養豬戶嘆 個別案例讓努力經營豬戶蒙不白之冤

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心已宣布運豬宰豬解禁，台中多位廚餘養豬戶今天發表心聲表示，他們長期以廚餘養豬，都依規定將廚餘經高溫蒸處理再餵豬，可降低廢棄物處理負擔，這些努力卻因個別業者未依規定處理，讓許多遵守規範，努力經營的養豬戶蒙受不白之冤。

這群養豬戶透過台中市養豬協會總幹事楊駿杰發表心聲，他們是從事廚餘養豬的農戶，每天協助餐廳等單位回收廚餘，並在豬場以90 ℃高溫蒸煮至少一小時以上，確保廚餘安全無虞後再提供豬隻食用。這樣的工作雖然辛勞、利潤微薄，但大家相信這是對環境、對社會最有意義的努力。

他們說自己在從事畜牧業，更是在協助社會解決廚餘問題，減少垃圾處理壓力，實踐「資源再利用」的精神。 大家了解主管機關對防疫安全的重視，但若能設立可監管、可檢驗的共同廚餘蒸煮中心，讓廚餘在安全的環境中集中處理，再由符合條件的養豬戶使用，將能兼顧防疫與循環經濟的雙重目標，這樣的制度，能延續環保理念，讓社會資源獲得最佳利用。

這些養豬戶呼籲政府與相關單位，不要因個別事件而全盤否定廚餘養豬的價值，他們願意配合檢驗、接受管理，只希望能在安全、有制度的框架下，繼續此對社會有益的工作。因為廚餘養豬不只是經濟行為，更是一種對土地、對資源、對未來的責任。 他們真心希望，社會能重新看見廚餘養豬戶的努力與用心，讓這分循環的價值被理解、被珍惜。