逾百公斤須銷毀 知名調味料品牌味好美McCormick 黑胡椒粒含蘇丹色素

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一批為業者自越南進口的知名品牌「味好美McCormick」黑胡椒粒，被檢出含蘇丹色素，逾百公斤將被食藥署依法銷毀。圖／食藥署提供
一批為業者自越南進口的知名品牌「味好美McCormick」黑胡椒粒，被檢出含蘇丹色素，逾百公斤將被食藥署依法銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布邊境不合格名單，包括蔬果、調味料等，共17批產品違規。其中一批為業者自越南進口的知名品牌「味好美McCormick」黑胡椒粒，被檢出含蘇丹色素，逾百公斤將被食藥署依法銷毀。另有2批分別由法國、義大利進口的乾酪，被檢出大腸桿菌違規，須退運或銷毀，食藥署並調升法國乾酪邊境查驗比率為20%至50%。

業者欣臨企業股份有限公司報驗的味好美McCormick黑胡椒粒，為連鎖超市、大賣場常見品牌，被檢出蘇丹色素四號，食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，依「食安法」規定，蘇丹色素屬不得使用物質，食藥署已在113年11月8日起，針對越南進口的黑胡椒採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素後才可輸入，因此揪出這批違規黑胡椒粒，後續將依法銷毀。

另有一批由珮鈞有限公司報驗的越南黑胡椒粒，也被檢出含蘇丹色素，共2.3公噸須依法銷毀。食藥署統計，近半年業者報驗從越南輸入的黑胡椒產品，共56批，檢驗不合格共7批，占比12.5%，不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。針對越南黑胡椒邊境監視查驗的規定，將持續至115年11月4日，相關產品逐批查驗不含蘇丹色素，才可輸入。

2批由輸入業者東遠國際有限公司分別自法國及義大利輸入的乾酪，檢出大腸桿菌不合格，必須退運或銷毀。劉芳銘說，由法國輸入的乾酪，近半年已是第3批不合格，食藥署從今天起至今年12月10日止，針對不分業者輸入的法國乾酪產品，在邊境採加強抽批查驗，查驗比率為20%至50%；義大利乾酪則維持一般抽批查驗。

