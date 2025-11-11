快訊

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

蔣經國日記／看不慣圓山飯店權貴文化 督建再春游泳池

各地區風雨搖滾時間曝 颱風論壇：鳳凰明天傍晚「台南至屏東」登陸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

鳳凰颱風過去3小時強度略為減弱，已減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風在北上靠近台灣的過程中，隨著所處的環境變差，將緩步減弱，暴風圈也會縮小。󠀠

編輯推薦

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計鳳凰颱風明天凌晨暴風圈逐步籠罩南部及台東陸地，傍晚左右於「台南至屏東」間登陸。如果偏東幅度大，登陸點會調整到「高雄、屏東」之間，深夜於「花蓮至台東」之間出海，隨後加速往東北離開。󠀠

隨著颱風位置變化，各地風雨時間會有點不同，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東部風雨最明顯時刻是今天、周四凌晨至清晨，明天風向與地形關係，短暫緩和。南部風雨最明顯時刻，為明天下午至周四凌晨。中部地區明天傍晚至周四凌晨風雨最明顯，若登陸位置偏南，則屬於間歇陣雨及陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

憂颱風致菜價波動大 陳駿季：最主要是宜蘭蔥

1張圖看鳳凰颱風時程 賈新興：暴風圈今夜觸高屏 明晚11時登陸台南

整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最

陸警將納嘉義、今共伴雨炸北東 鳳凰最快明下午登陸南部 颱風假機率曝

相關新聞

1張圖看鳳凰颱風時程 賈新興：暴風圈今夜觸高屏 明晚11時登陸台南

鳳凰颱風海上陸上颱風警報已發布，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsin...

鳳凰減弱為輕颱 陸警範圍擴大至台南高雄屏東台東4縣市

鳳凰颱風今天上午8時減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，陸上警戒包括台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，應嚴加...

整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最

鳳凰颱風今天(11日)清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預估明天(12日)下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四(13日)清晨前後出海。根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將成為繼「吉達」之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。

各地區風雨搖滾時間曝 颱風論壇：鳳凰明天傍晚「台南至屏東」登陸

鳳凰颱風過去3小時強度略為減弱，已減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示...

不同調...明放颱風假否還有北北基桃討論？蔣萬安這樣回

鳳凰來襲，北市今正常上班課，不過北北基桃生活圈的桃園今停班停課，颱風假不同調打破過去北北基桃共同決策默契。北市長蔣萬安今...

陸警將納嘉義、今共伴雨炸北東 鳳凰最快明下午登陸南部 颱風假機率曝

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天共伴效應降雨最為明顯，北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。