快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

怕腳長香菇…飯店拖鞋會消毒？業者曝處理流程 網揭安心做法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇飯店內的「非拋棄式拖鞋」是否會消毒。示意圖／Ingimage
一名網友好奇飯店內的「非拋棄式拖鞋」是否會消毒。示意圖／Ingimage

自2025年1月1日起，全台飯店、旅館裡不再主動提供一次性個人衛生備品，但某些旅宿業者仍會提供重複使用的拖鞋房客使用。一名網友發文，好奇飯店內的「非拋棄式拖鞋」是否會消毒，想穿但又擔心衛生問題。對此，有業者表示沒在消毒，但也有業者澄清會送洗清潔，消毒後才會裝袋送回來，供下一位房客使用。

一名網友在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」發文，PO出飯店內非拋棄式拖鞋的照片，好奇飯店業者是否會消毒此類夾腳拖，再給下一名房客穿。房間內的浴衣或寢具他並不擔心，但穿在腳底的拖鞋總覺得「怪怪的」，想穿又擔心腳趾會「長香菇」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有飯店業者回應「基本上是沒有在消毒」，但也有其他業者透露有送洗，「重複用，會送洗的，飯店人員路過」、「這個會送洗，清潔消毒後，重新裝袋送回來，其實清潔度是沒問題的，需要克服的應該是心裡層面」。

網友們則普遍認為，自己帶會比較安心，「我會自己帶，我連去公司別單位要脫鞋，也是自己帶拖鞋去」、「自己帶會比較好，因為你不知道上一個人有沒有腳臭或者香港腳」、「自己帶室內拖穿了也比較習慣，不然你就自己消毒」、「我都自己帶拖鞋」、「我都帶一雙舊的防水拖鞋，洗澡也能穿的那種，退房就丟掉」。

更有網友建議可以用酒精或是熱水清潔，「帶一瓶隨身酒精，會怕就噴一噴再穿」、「用熱水燙一燙就好」、「你自己帶酒精噴一噴呀」、「正常有套袋應該是送洗後，自己擔心就再噴點酒精吧」。

飯店 拖鞋 夾腳拖 房客
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

他驚覺台北物價超便宜 網共鳴：那處是天龍國中的天龍國

收到信用卡帳單嚇壞！她揭「訂閱制」陷阱：不能不上班

日本人難以理解台灣旅客4行為 這1點引起最多人共鳴

看到手搖飲店員做指甲、戴戒指不要買！他指衛生疑慮：趕緊換別間

相關新聞

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

大腸腺瘤偵測率40% 高雄榮總AI健檢促預防醫療再升級

預防醫療讓健檢市場愈來愈受重視，面對高齡化、慢性病與癌症連年攀升，政府從健康台灣政策到健康幣誘因制度，都在把治療後端拉回...

澎湖鄉親緊急需求機位保留機制11日啟動 每日36席供緊急往返

為能優先協助澎湖鄉親就醫、奔喪等緊急搭機需求，經交通部與民航局協調華信、立榮兩家業者，業者同意就鄉親緊急需求提供保留機位...

鳳凰颱風撲台 台中爆發非洲豬瘟案場全面封閉加固圍籬防疫

鳳凰颱風來襲，台中市政府跨局處合作，建設局針對梧棲非洲豬瘟案場加固圍籬全面封閉防疫，圍籬全長約82公尺，大幅提升抗風強度...

跨機關合作展成效 海巡、海關聯手破獲烏石港遊艇走私加熱菸

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊接獲基隆關情資通報，不法人士欲利用遊艇返航時機，夾帶大量甫核准上市的加熱菸入境牟利，爰與該關會同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。