怕腳長香菇…飯店拖鞋會消毒？業者曝處理流程 網揭安心做法

自2025年1月1日起，全台飯店、旅館裡不再主動提供一次性個人衛生備品，但某些旅宿業者仍會提供重複使用的拖鞋供房客使用。一名網友發文，好奇飯店內的「非拋棄式拖鞋」是否會消毒，想穿但又擔心衛生問題。對此，有業者表示沒在消毒，但也有業者澄清會送洗清潔，消毒後才會裝袋送回來，供下一位房客使用。

一名網友在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」發文，PO出飯店內非拋棄式拖鞋的照片，好奇飯店業者是否會消毒此類夾腳拖，再給下一名房客穿。房間內的浴衣或寢具他並不擔心，但穿在腳底的拖鞋總覺得「怪怪的」，想穿又擔心腳趾會「長香菇」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有飯店業者回應「基本上是沒有在消毒」，但也有其他業者透露有送洗，「重複用，會送洗的，飯店人員路過」、「這個會送洗，清潔消毒後，重新裝袋送回來，其實清潔度是沒問題的，需要克服的應該是心裡層面」。

網友們則普遍認為，自己帶會比較安心，「我會自己帶，我連去公司別單位要脫鞋，也是自己帶拖鞋去」、「自己帶會比較好，因為你不知道上一個人有沒有腳臭或者香港腳」、「自己帶室內拖穿了也比較習慣，不然你就自己消毒」、「我都自己帶拖鞋」、「我都帶一雙舊的防水拖鞋，洗澡也能穿的那種，退房就丟掉」。

更有網友建議可以用酒精或是熱水清潔，「帶一瓶隨身酒精，會怕就噴一噴再穿」、「用熱水燙一燙就好」、「你自己帶酒精噴一噴呀」、「正常有套袋應該是送洗後，自己擔心就再噴點酒精吧」。