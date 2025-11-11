東半部嚴防豪大雨 沿海離島風強浪大

氣象署說，東北季風及颱風鳳凰外圍環流，今天可能出現共伴效應，使雨勢有更明顯趨勢，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，有大雨或豪雨出現，沿海離島風強浪大。

交通部中央氣象署表示，大台北山區及東半部地區雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生機率，外出須注意安全，前往山區要留意坍方、落石及溪水暴漲，桃園到高屏地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，新竹以北及東半部地區天氣整天偏濕涼，氣溫介於攝氏22到25度左右，其他地區早晚偏涼，低溫普遍為22到24度，白天高溫在苗栗以南約27到30度。

離島天氣，澎湖陰短暫陣雨，氣溫23到25度；金門陰短暫陣雨，氣溫21到23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫18到20度。

此外，各沿海、離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，其中台中到雲林沿海及澎湖、馬祖有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率。

各沿海風浪也大，浪高可達3米到5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生機率，尤其東南部、南部及澎湖海面浪高可達6米左右或以上，非必要就避免到海邊活動。

氣象署說，12日隨颱風鳳凰接近，中南部地區有大雨或局部豪雨，13日颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢，其他地區雨勢趨緩；由於颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響程度及區域視後續颱風路徑及強度而定，須留意最新預報。